Ещё
Фестиваль «Московское долголетие» пройдет на ВДНХ с 26 по 28 апреля
Далее:
Читайте также:
Ещё

Фестиваль «Московское долголетие» пройдет на ВДНХ с 26 по 28 апреля 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Фото: Москва24
Фестиваль-выставка «Московское долголетие-2018», посвященный досугу пенсионеров, пройдет на ВДНХ с 26 по 28 апреля. Об этом сообщила журналистам первый заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения столицы Ольга Грачева.
«С 26 по 28 апреля пройдет знаменательное событие для нашего пилотного проекта «Московское долголетие» — фестиваль «Московское долголетие-2018». Он пройдет на ВДНХ, на всем известной площадке павильона №69. Это 16 тыс. кв. м, два этажа, которые будут представлены для презентации всех видов активностей, включенных в наш проект», — сказала О. Грачева.
Согласно программе фестиваля, в его рамках будут организованы площадки, на которых люди старшего возраста смогут посетить мастер-классы по компьютерной грамотности и ведению соцсетей, занятия по различным видам дизайна, живописи, уроки вокального искусства (фольклорного пения, бардовской песне, хоровому пению и романсов), танцев и английского языка, занятия по лечебной физкультуре, фитнесу, степ-аэробике, хореографии, консультации по здоровому образу жизни, занятия по садоводству, а также обучение новым профессиям.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин запустил пилотный проект по активному долголетию в столице — организации на бесплатной основе культурного, образовательного и спортивного досуга для пенсионеров. Для выполнения данной задачи власти задействовали образовательные центры, учреждения культуры, спорта, парки и другие организации, которые подготовили соответствующие предложения и прошли квалификационный отбор. Запись пенсионеров для участия в пилотном проекте открылась 1 марта 2018 г. в территориальных центрах социального обслуживания.
2 апреля С. Собянин написал на своей официальной странице в Twitter о том, что жители Москвы выбрали название для проекта — «Московское долголетие». Голосование проходило на официальном портале правительства Москвы mos.ru и в центрах социального обслуживания.
Агентство «Москва»: последние новости
Выставка растений средней полосы Европейской части России откроется в «Аптекарском огороде» 28 апреля Москомэкспертиза согласовала проект строительства детского сада на 220 мест в составе ЖК в ТиНАО Сенаторы намерены обязать использовать ГОСТ при производстве продуктов детского питания
Комментарии  Ещё 9 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Из чего делают чипсы, кетчуп и эскимо на заводах1
Что стало с экс-участниками «Дома-2»12
«Последний герой»: что стало с участниками20
«Маньяк-убийца» покривлялся перед камерой2
Где запрещают мультфильмы15
Видео
03:24
Звонарь сыграла песни Avicii на колоколах
Концерты
05:01
В Сети показали, как снимают «Игру престолов»
ТВ
02:22
Вышел финальный трейлер нового «Дедпула»
Кино
05:07
Секреты, которые звезды тщательно скрывают
Концерты
11:14
Как уходили знаменитости
Концерты
10:16
Звёзды, которые попали в Книгу рекордов Гиннеса
Кино
00:37
Поп-дива рухнула на сцену под тяжестью сестры
Концерты
10:10
Из чего делают чипсы, кетчуп и эскимо на заводах
Рестораны
04:14
Где запрещают мультфильмы
Кино
10:52
Заброшенные места, вызывающие ужас
Город
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение