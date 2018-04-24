Фестиваль «Московское долголетие» пройдет на ВДНХ с 26 по 28 апреля

Фестиваль-выставка «Московское долголетие-2018», посвященный досугу пенсионеров, пройдет на ВДНХ с 26 по 28 апреля. Об этом сообщила журналистам первый заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения столицы Ольга Грачева.

«С 26 по 28 апреля пройдет знаменательное событие для нашего пилотного проекта «Московское долголетие» — фестиваль «Московское долголетие-2018». Он пройдет на ВДНХ, на всем известной площадке павильона №69. Это 16 тыс. кв. м, два этажа, которые будут представлены для презентации всех видов активностей, включенных в наш проект», — сказала О. Грачева.

Согласно программе фестиваля, в его рамках будут организованы площадки, на которых люди старшего возраста смогут посетить мастер-классы по компьютерной грамотности и ведению соцсетей, занятия по различным видам дизайна, живописи, уроки вокального искусства (фольклорного пения, бардовской песне, хоровому пению и романсов), танцев и английского языка, занятия по лечебной физкультуре, фитнесу, степ-аэробике, хореографии, консультации по здоровому образу жизни, занятия по садоводству, а также обучение новым профессиям.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин запустил пилотный проект по активному долголетию в столице — организации на бесплатной основе культурного, образовательного и спортивного досуга для пенсионеров. Для выполнения данной задачи власти задействовали образовательные центры, учреждения культуры, спорта, парки и другие организации, которые подготовили соответствующие предложения и прошли квалификационный отбор. Запись пенсионеров для участия в пилотном проекте открылась 1 марта 2018 г. в территориальных центрах социального обслуживания.