Фестиваль-выставка «Московское долголетие — 2018. Время новых возможностей» откроется на ВДНХ в этот четверг. Как сообщает портал столичного правительства, на фестивале можно будет не только посетить мастер-классы, семинары и лекции по десяткам направлений, но и записаться на бесплатные занятия в рамках проекта «Московское долголетие». На фестивале выступит популярный телеведущий Максим Галкин. Участницы клуба «Московская супербабушка» научат секретам красивой осанки. Также на площадке пройдет марафон в формате интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?», в котором будут соревноваться 132 команды из всех районов Москвы. Фестиваль продлится до 28 апреля.