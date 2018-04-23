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Форум «Московское долголетие — время новых возможностей» пройдет на ВДНХ 26–28 апреля
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Форум «Московское долголетие — время новых возможностей» пройдет на ВДНХ 26–28 апреля 

РИАМО 30 минут назад
Фото: РИАМО
Итоги первых двух месяцев работы проекта «Активное долголетие» подведут на фестивале «Московское долголетие — время новых возможностей», который пройдет на ВДНХ с 26 по 28 апреля, сообщил в понедельник министр правительства Москвы, руководитель департамента труда и социальной защиты населения Владимир Петросян.
«С 26 по 28 апреля на ВДНХ будет идти фестиваль, форум «Московское долголетие — время новых возможностей». Это название нашей программы. Мы будем показывать достижения первых двух месяцев работы этой программы в городе», — сказал Петросян в прямом эфире телеканала «Москва 24».
Он добавил, что также в рамках форума пройдут мастер-классы, специальные лектории по вопросам активного долголетия, всевозможные тренинги и аналитические мероприятия.
«Будут выступать эксперты мирового и общероссийского масштаба, каждое направление будет показывать результаты работы за 2 месяца. В активном режиме будут участвовать сами участники программы — наши московские пенсионеры. Они будут делиться опытом, рассказывать о своих впечатлениях, будут, может быть, нам давать советы и рекомендации, как улучшить эту программу. Кстати, уже поступило предложение продумать составляющие для московских интеллектуалов, мы будем думать», — сказал Петросян.
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