Вокалисты из Некрасовки отличились на конкурсе «Звездопад талантов»

Коллективы дополнительного образования школы № 2048 — студии эстрадно-джазового вокала «Кантилена» и «Канцона» — приняли участие в VI Международном фестивале-конкурсе вокального искусства «Звездопад талантов» (номинация «Эстрадный вокал»).

«Василиса, Софья и Анна стали дипломантами фестиваля-конкурса, а ансамбль «Веселые девчата» лауреатами третьей степени», — сообщается на сайте учреждения.

Отмечается, что награды являются отличными результатами для ребят, которые делают свои первые шаги в волшебном мире музыкального искусства. (вт)