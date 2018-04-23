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Вокалисты из Некрасовки отличились на конкурсе «Звездопад талантов»
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Вокалисты из Некрасовки отличились на конкурсе «Звездопад талантов» 

Управа района Некрасовка 1 час назад
Фото: Управа района Некрасовка
Коллективы дополнительного образования школы № 2048 — студии эстрадно-джазового вокала «Кантилена» и «Канцона» — приняли участие в VI Международном фестивале-конкурсе вокального искусства «Звездопад талантов» (номинация «Эстрадный вокал»).
«Василиса, Софья и Анна стали дипломантами фестиваля-конкурса, а ансамбль «Веселые девчата» лауреатами третьей степени», — сообщается на сайте учреждения.
Отмечается, что награды являются отличными результатами для ребят, которые делают свои первые шаги в волшебном мире музыкального искусства. (вт)
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