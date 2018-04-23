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В Некрасовке прошел концерт «Звенят ручьи»
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В Некрасовке прошел концерт «Звенят ручьи» 

Управа района Некрасовка 1 час назад
Фото: Управа района Некрасовка
В филиале «Некрасовка» ТЦСО «Жулебино» состоялось весеннее мероприятие «Звенят ручьи». Перед получателями соцуслуг выступила певица Мария Кузнецова.
«Она завела весь зал: все дружно подпевали и даже пустились в пляс. Участники проекта «Московское долголетие» получили огромное удовольствие от встречи с обаятельной, яркой, артистичной, энергичной и вечно молодой певицей. Она не только зажгла зал песнями, но и поразила всех стихами собственного сочинения, которые прочитала от души», — говорится на сайте учреждения.
Отмечается, что встреча прошла в семейной обстановке. (вт)
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