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Лекция «Азбука здоровья» пройдет в центре культуры на Флотской
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Лекция «Азбука здоровья» пройдет в центре культуры на Флотской 

Управа района Ховрино города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Ховрино города Москвы
Центр культуры «Онежский» приглашает жителей Ховрина на лекцию «Азбука здоровья», которая пройдет в ближайший четверг, 26 апреля. Как сообщается на сайте КЦ, мероприятие проведут в рамках проекта «Неделя IT-ликбезов».
«Слушатели познакомятся с применением российских здоровьесберегающих технологий в формировании здорового образа жизни и правильного питания. Спикер — автор программ сохранения здоровья Александр Пеньков», — уточняется на сайте центра «Онежский».
Участникам необходимо пройти регистрацию по телефону +7 (495) 454-44-44 или у администратора Культурного центра «Онежский», расположенного по адресу: ул. Флотская, д. 25. Начало лекции в 19.00. Возрастное ограничение 18+. (то)
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