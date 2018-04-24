Лекция «Азбука здоровья» пройдет в центре культуры на Флотской

Центр культуры «Онежский» приглашает жителей Ховрина на лекцию «Азбука здоровья», которая пройдет в ближайший четверг, 26 апреля. Как сообщается на сайте КЦ, мероприятие проведут в рамках проекта «Неделя IT-ликбезов».

«Слушатели познакомятся с применением российских здоровьесберегающих технологий в формировании здорового образа жизни и правильного питания. Спикер — автор программ сохранения здоровья Александр Пеньков», — уточняется на сайте центра «Онежский».

Участникам необходимо пройти регистрацию по телефону +7 (495) 454-44-44 или у администратора Культурного центра «Онежский», расположенного по адресу: ул. Флотская, д. 25. Начало лекции в 19.00. Возрастное ограничение 18+. (то)