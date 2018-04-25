Гала‐концерт фестиваля «Студенческая весна Подмосковья» пройдет 26 апреля

Гала‐концерт фестиваля «Студенческая весна Подмосковья» состоится завтра, 26 апреля, в концертном зале Дома правительства Московской области . В праздничном концерте примут участие самые активные, яркие, талантливые и творческие студенты Московской области ‐ победители фестиваля.

Хедлайнерами

гала-концерта

в этом году станут учащиеся МГИК И МГОУ, которые приняли активное участие в фестивале.

В этом году в фестивале принимает участие рекордное количество человек. В отборочных турах в своих ВУЗах и ССУЗах приняло участие более 15 тысяч человек, что в три раза больше, чем в прошлом году. На гала-концерт

мы ожидаем порядка 1000 человек

Ирина Плещева , министр правительства Московской области по социальным коммуникациям.

Индивидуальные исполнители, получившие звания лауреатов I степени и Гран-при направления фестиваля, будут рекомендованы на присуждение стипендии губернатора Московской области. Кроме того, по результатам проведения фестиваля студенческого творчества «Студенческая весна Подмосковья» будет сформирована делегация из 60 человек, которая представит Московскую область на XXVI Всероссийском фестивале «Российская студенческая весна» в Ставрополе с 15 по 20 мая 2018 года. В этом году тема Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна — культурное достояние народов России».

Оценивало участников профессиональное жюри, в состав которого вошли деятели культуры и искусства и популярные артисты. Так, одним из членов жюри танцевального направления стал победитель телепроекта «Большие танцы» на телеканале «Россия 1», хореограф проекта «PROТАНЦЫ» Александр Коган . Музыкальное направление оценивал победитель шоу «Песни со звездами» на канале Music Box, Карен Микаелян. Члены жюри по направлению журналистика стали: телеведущая телеканала

«МУЗ-ТВ»