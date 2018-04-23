В «Олимпе» на Судакова состоялся концерт ансамбля «Мелисента»

Концерт хореографического ансамбля «Мелисента» собрал зрителей в центре творчества молодежи «Олимп», который расположен на улице Судакова в районе Люблино. Об этом сообщили в администрации учреждения.

— Посмотреть на артисток пришли их мамы, папы, бабушки, дедушки, братья и сестры, друзья и соседи. Девочки из младшей группы очень старались показать как можно лучше все, чему научились. Как всегда, итог подвела руководитель ансамбля Ирина Знаменская, рассказав о достижениях каждой исполнительницы, — добавил представитель центра.

Центр творчества молодежи «Олимп» находится по адресу улица Судакова, 11. (мю)