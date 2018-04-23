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В «Олимпе» на Судакова состоялся концерт ансамбля «Мелисента»
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В «Олимпе» на Судакова состоялся концерт ансамбля «Мелисента» 

Управа района Люблино 1 час назад
Фото: Мое Люблино
Концерт хореографического ансамбля «Мелисента» собрал зрителей в центре творчества молодежи «Олимп», который расположен на улице Судакова в районе Люблино. Об этом сообщили в администрации учреждения.
— Посмотреть на артисток пришли их мамы, папы, бабушки, дедушки, братья и сестры, друзья и соседи. Девочки из младшей группы очень старались показать как можно лучше все, чему научились. Как всегда, итог подвела руководитель ансамбля Ирина Знаменская, рассказав о достижениях каждой исполнительницы, — добавил представитель центра.
Центр творчества молодежи «Олимп» находится по адресу улица Судакова, 11. (мю)
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