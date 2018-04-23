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За участие в конкурса чтецов наградили воспитанника центра «Каховские ромашки»
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За участие в конкурса чтецов наградили воспитанника центра «Каховские ромашки» 

Каховка 1 час назад
Фото: Каховка
19 апреля состоялось награждение победителей и участников конкурса чтецов «Бессмертен тот, Отечество кто спас».
Мероприятие организовал Центр содействия семейному воспитанию «Радуга». Конкурс был посвящен Дню Победы.
На сцене ребята рассказали трогательные стихи о Великой Отечественной войне. Воспитанник центра «Каховские ромашки» прочитал стихотворение Роберта Рождественского «Человеку надо мало». Его наградили дипломом участника конкурса.
В конце мероприятия хор ветеранов исполнил песни военных лет.
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