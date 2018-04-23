За участие в конкурса чтецов наградили воспитанника центра «Каховские ромашки» 

19 апреля состоялось награждение победителей и участников конкурса чтецов «Бессмертен тот, Отечество кто спас».
Мероприятие организовал Центр содействия семейному воспитанию «Радуга». Конкурс был посвящен Дню Победы.
На сцене ребята рассказали трогательные стихи о Великой Отечественной войне. Воспитанник центра «Каховские ромашки» прочитал стихотворение Роберта Рождественского «Человеку надо мало». Его наградили дипломом участника конкурса.
В конце мероприятия хор ветеранов исполнил песни военных лет.