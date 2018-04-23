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Библионочь «Магия книги» прошла в ставропольской библиотеке им. Лермонтова
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Библионочь «Магия книги» прошла в ставропольской библиотеке им. Лермонтова 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
СКУНБ имени М. Ю. Лермонтова поддержала всероссийскую акцию «Библионочь» и подготовила обширную программу для гостей.
Танцоры и актёры в этнических костюмах выступили перед собравшимися гостями в конференц-зале. По соседству проходила выставка изделий ручной работы и мастер-класс по изготовлению брошей с георгиевской лентой.
Библионочь привлекла поклонников японской анимации и ролевых игр. Молодёжь с яркими волосами в странных нарядах проникалась историей аниме-движения в Ставрополе в одном из кабинетов библиотеки. Шумное веселье не помешало проводить по соседству акцию «Живая книга», на которой представители ставропольской культуры и бизнеса рассказывали о своём опыте и жизненном пути и отвечали на вопросы собравшихся.
Занятие по душе нашлось для всех горожан, посетивших библиотеку. Дети играли в «твистер» и настольный хоккей, рисовали красками в технике «эбру» и собирали птиц из модулей оригами. Подростки оценили игры на приставке X-Box и литературную головоломку, части которой были разбросаны по всему зданию. Любители мистики заглянули в гадальный салон и на лекцию Романа Нутрихина о чудесах Ставрополья. Поклонники творчества современных писателей встретились с Евгением ЧеширКо, автором романа «Дневник домового».
Кроме всего прочего, в библиотеке давали уроки китайской живописи и икебаны, проводили сеанс ароматерапии и спонтанные чтения классики в самых неожиданных местах, разрисовывали лица аква-гримом и дарили книги всем новым читателям.
Самые упорные и любопытные добрались до главной тайны библиотеки — огромного девятиэтажного книгохранилища, где в специально созданных условиях хранятся редкие и ценные книги.
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