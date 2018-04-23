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В Воронеже умер экс-басист группы «Сектор газа»
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В Воронеже умер экс-басист группы «Сектор газа» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ВОРОНЕЖ, 23 апр — РИА Новости. Бывший бас-гитарист известной рок-группы «Сектор газа» Сергей Тупикин скончался в Воронеже, сообщил РИА Новости представитель воронежского областного бюро судебно-медицинской экспертизы.
Информация о смерти музыканта появилась в понедельник в социальной сети «ВКонтакте». В частности на странице поклонников группы, где сообщалось, что смерть наступила в 0.30 мск.
"Тупикин Сергей Иванович у нас с утра 23 апреля", — сказал представитель бюро судмедэкспертизы.
Причину смерти музыканта он не раскрыл, пояснив, что все будет указано в справке, которую отдадут родственникам.
Сергей Тупикин был бас-гитаристом группы «Сектор газа» на концертах группы с 1989 по 1993 годы и исполнял гитарные партии в студии и на концертах в 1988-1989 годах.
Согласно данным сайта поклонников группы «Сектор газа», в конце лета 2011 года неизвестные избили музыканта возле дома. После этого, как сообщают местные СМИ, Тупикин перенес несколько операций и стал инвалидом.
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