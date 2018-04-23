Концерт к 9 Мая подготовят в Детско-юношеском центре

Фото: ДЮЦ Концерт-встреча ко Дню Победы пройдет 4 мая в Детско-юношеском центре городского округа Щербинка.

На мероприятии свои творческие номера представят коллективы ДЮЦа.

— Выступления будут как по теме праздника, о Великой Отечественной войне, так и с жизнеутверждающим смыслом: про Россию, мир и добро, — отметила педагог дополнительного образования ДЮЦа Нина Бомбина.

На концерт будут приглашены ветераны педагогического труда, труженики тыла и депутаты. Начало мероприятия запланировано на 16:00. Вход на концерт свободный.