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Концерт к 9 Мая подготовят в Детско-юношеском центре
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Концерт к 9 Мая подготовят в Детско-юношеском центре 

Администрация городского округа Щербинка 1 час назад
Фото: Администрация городского округа Щербинка
Фото: ДЮЦ  Концерт-встреча ко Дню Победы пройдет 4 мая в Детско-юношеском центре городского округа Щербинка.
На мероприятии свои творческие номера представят коллективы ДЮЦа.
— Выступления будут как по теме праздника, о Великой Отечественной войне, так и с жизнеутверждающим смыслом: про Россию, мир и добро, — отметила педагог дополнительного образования ДЮЦа Нина Бомбина.
На концерт будут приглашены ветераны педагогического труда, труженики тыла и депутаты. Начало мероприятия запланировано на 16:00. Вход на концерт свободный.
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