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На самарской набережной прошла акция «День шума» с танцевальными коллективами города
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На самарской набережной прошла акция «День шума» с танцевальными коллективами города 

ТРК Губерния 1 час назад
Искусство современных и классических танцев продемонстрировала молодежь Самары в «День шума». Акцию провели активисты Общероссийского народного фронта. Площадкой для отдыха стала набережная. Участники и гости блеснули своими талантами в формате баттлов.
Чем громче, тем лучше — пожалуй, главный девиз этого мероприятия. То, что молодежь Самары умеет не просто активно отдыхать, но и демонстрировать свои таланты, доказывают вокальные и танцевальные коллективы города. Они уверяют, что тишине места здесь точно не будет.
Акция «День шума» прошла впервые по инициативе Общероссийского народного фронта. Некрасовский спуск набережной стал местом для настоящего праздника. «Молодежь, к сожалению, не всегда может проявлять свои таланты именно перед публикой, а у нас есть такая возможность — на набережной провести, у нас самая красивая набережная, она самая большая в России. И мы помогли ребятам здесь раскрепоститься», — рассказал координатор проектов ОНФ в Самарской области Олег Ломаев.
И себя показать, и на других посмотреть. Нарушать тишину активисты решили в ритме современного танца. Ведь это — и заряд хорошего настроения, и шанс посоревноваться с другими коллективами. «Традиционная хореография, которую мы записываем в деревне от наших дедов, прадедов, как танцуют дедушки, бабушки — мы это воспроизводим. Люди, мне кажется, должны посмотреть, как это все плясалось», — признался педагог доп. образования МБУ ДО «Центр эстетического воспитания детей и молодежи» Артем Нестеров.
Уважение к культуре и традициям современная молодежь проявляет и на других акциях. Сейчас активисты ОНФ готовятся к посадке деревьев на Аллее Трудовой Славы 5 мая.
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