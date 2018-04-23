Решили почистить карму: 100-метровые высотки «Первого Николаевского» переименовали

Вторую очередь скандального жилого комплекса «Первый Николаевский» переименовали. Компания Prinzip, которая завершает недострой на улице Готвальда, решила назвать три башни-высотки в честь художника-авангардиста — «Татлин».

— Мы уже однажды пошли по пути Малевича — тоже художника авангарда, а сейчас решили пойти по пути Владимира Татлина , — рассказала Е1.RU главный архитектор проекта Галина Санок. — Малевич и Татлин были знакомы, и был между ними спор, достаточно серьёзный. Малевич исходил из той позиции, что преобладать должны цвет и геометрия. А Владимир Татлин пытался подойти с точки зрения архитектора и во главу угла ставил функциональность. У них был спор, который разрешился шуткой, Татлин сказал Малевичу: «А ты возьми стул из краски и геометрии и посиди на нём».

Первая очередь ЖК останется с прежним названием.

Ещё один знак, почему ЖК назвали именно так, — это местоположение. Жилой комплекс будет выходить на улицу 3-го Интернационала, а одной из значимых работ архитектора Владимира Татлина была башня — памятник III коммунистического интернационала.

Первую башню квартала «Татлин» планируют построить к 2020 году — к 100-летию башни третьего интернационала.