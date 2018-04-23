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Решили почистить карму: 100-метровые высотки «Первого Николаевского» переименовали
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Решили почистить карму: 100-метровые высотки «Первого Николаевского» переименовали 

e1.ru 51 минуту назад
Фото: e1.ru
Вторую очередь скандального жилого комплекса «Первый Николаевский» переименовали. Компания Prinzip, которая завершает недострой на улице Готвальда, решила назвать три башни-высотки в честь художника-авангардиста — «Татлин».
— Мы уже однажды пошли по пути Малевича — тоже художника авангарда, а сейчас решили пойти по пути Владимира Татлина, — рассказала Е1.RU главный архитектор проекта Галина Санок. — Малевич и Татлин были знакомы, и был между ними спор, достаточно серьёзный. Малевич исходил из той позиции, что преобладать должны цвет и геометрия. А Владимир Татлин пытался подойти с точки зрения архитектора и во главу угла ставил функциональность. У них был спор, который разрешился шуткой, Татлин сказал Малевичу: «А ты возьми стул из краски и геометрии и посиди на нём».
Первая очередь ЖК останется с прежним названием.
Ещё один знак, почему ЖК назвали именно так, — это местоположение. Жилой комплекс будет выходить на улицу 3-го Интернационала, а одной из значимых работ архитектора Владимира Татлина была башня — памятник III коммунистического интернационала.
Первую башню квартала «Татлин» планируют построить к 2020 году — к 100-летию башни третьего интернационала.
Жилой комплекс «Первый Николаевский» достаточно скандальный объект. Его строительство было остановлено в 2016 году. Задолженность застройщика ООО «УктусСтрой» перед Сбербанком составляла 1,3 миллиарда рублей. Проект ЖК изменился, вместо башней со шпилями появились треугольные дома. Некоторых дольщиков новый проект не устроил, и они обратились в прокуратуру.
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