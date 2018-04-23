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Отчетный концерт прошел в Доме культуры «Десна» в Рязановском
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Отчетный концерт прошел в Доме культуры «Десна» в Рязановском 

Префектура ТиНАО города Москвы 44 минуты назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: архив
Отчетный концерт «Вихрь творчества» прошел 19 и 20 апреля в Доме культуры «Десна» поселения Рязановское.
В рамках торжественного мероприятия участники продемонстрировали разнообразные номера.
— Ребята очень хорошо подготовились. Во многом это заслуга наших квалифицированных руководителей, талантливых воспитателей и отзывчивых родителей. Каждый из них внес свой вклад в успех ребят, — прокомментировал художественный руководитель ДК «Десна» Евгений Ясенцев.
Он добавил, что из-за большого количества номеров отчетный концерт пришлось растянуть на два дня.
В 2017-2018 учебном году восемь клубных формирований Дома культуры «Десна» подтвердили и получили звание «Ведущий творческий коллектив города Москвы».
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