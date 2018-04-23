Говорим с детьми о Ленине и Сталине. Или нет?

— Сталин? Ну, он же зверь был. Почти как людоед. Сволочь редкая. Полстраны угробил. Как вы можете о нем так спокойно разговаривать? И зачем только нас заставляют его в школе изучать? Его вообще надо из программы убрать… — Не-а, не его. Лучше пусть войну уберут. Такая скучища! Надоело, война-война-война. То стихи, то рассказы, то история. Нас сегодня песню про войну целый урок заставляли учить. Бе-е-е-е. Каждый год одно и то же… Диалог, увы, не выдуманный. Состоялся в моем присутствии между 15-летним балбесом, 11-летней балбеской и их совместной бабушкой буквально на днях. Про Сталина бабушка пропустила мимо ушей, а вот про войну не стерпела. — Да как вы можете, там же ваш прадед ранен был и мой дядя погиб! — Ну да, и что? — непонимающе зыркнули на нее внуки. — 20 миллионов погибло! А вам скучно? А голод в блокаду?.. — Я ж говорю, Сталин зверь был… — добил бабушку внук. Добавлю, что разговор этот был в городе Ленинграде, сиречь Петербурге, в котором, казалось бы, каждый камень должен быть пропитан скорбной памятью… Точнее, он и пропитан — для тех, кто умеет помнить, смотреть, слушать. Наши дети, как оказалось, не из их числа. Они знают — но не чувствуют. Для них нет пока связи времен, понимания того, что их жизнь неразрывно связана с историей собственной страны и с поколениями их дедов-прадедов. Да и страна для них постепенно становится чужая. Превращается всего лишь в место — такое же, как и все другие прочие. Но почему? Школа вроде старается все «как надо» сделать, а толку — чуть.

Мир против прошлого

Мы как-то привыкли, что только у нас страна с непредсказуемым прошлым. Несколько последних десятилетий стараемся эту непредсказуемость хоть как-то минимизировать — с переменным успехом. Но я тут недавно с удивлением узнала, что многие другие страны зашли на этом пути гораздо дальше нашего «авторитарного» сообщества. Лучший пример тому — выверты в преподавании собственной истории… в большинстве стран Евросоюза . Да-да, как оказалось, те страны, которые теоретически должны служить нам неугасимым маяком, эту непредсказуемость давно возвели в ранг официальной политики. Во всяком случае, в отношении детей. Например, во Франции в школах плавно перешли от цельного курса истории своей страны к своего рода «картинкам из истории». У нас такие преподают в начальной школе. Называются они «рассказы об истории» и в доступной для детей форме передают самые яркие эпизоды из нашего многовекового прошлого. В России «картинки» заканчиваются в четвертом классе, а с пятого начинается нормальный курс истории Древнего мира, потом средневековья и далее везде. В том числе — вполне приличный курс истории России, СССР, опять России… В благословенной же «парижии» картинками из истории кормят детей вплоть до поступления их в вузы. При этом, по распоряжению министерства образования , разрешено преподавать детям только те эпизоды из истории Франции, которые позволяют испытывать гордость за собственную страну. Учителям практически запрещено рассказывать о постыдных страницах французской истории. Например, о варфоломеевской ночи или об особенностях странной войны и последующего «всенародного» сопротивления Гитлеру. А уж как преподносятся походы Наполеона — вообще отдельная песня. Правда, обязательным такое распоряжение является только для государственных школ, колледжей и лицеев. Частные вольны в выборе учебных программ по собственному усмотрению. Так что для французских детей существует как бы два вида истории. Укороченная и многоэпизодная — для «быдла неразумного», связная и относительно полная — для платежеспособной и не сильно многочисленной французской элиты. В Германии примерно такого же подхода удостоилась тема Второй мировой войны. Ее дают в основном только в рамках Холокоста. Причины войны, ее «авторы» и участники не являются предметом углубленного школьного изучения. Зато указывается особая роль США в освобождении Германии. От кого? Кто-то еще помнит, что от Гитлера и от фашизма, но в основном уже считается, что освобождали американцы немцев от… Советского Союза. Германия же стала жертвой СССР из-за Сталина, сталинизма и российского террора. Прямо не говорится, но подразумевается, что агрессором в той войне был СССР, а не Германия. В США большинство школьников уже давно убеждены, что их страна в той войне была союзником Германии. Без соответствующей проработки в школьных программах такого выворачивания истории наизнанку добиться было бы просто невозможно. Даже в близкой нам Болгарии стараются извратить собственную историю на потребу дня. Недаром же правительство страны в день освобождения Болгарии от османов направило благодарственные письма за свою свободу правительствам Литвы, Латвии, Эстонии, Украины, Молдавии и даже Казахстана и Грузии с Арменией и Азербайджаном… А России — только после оскорбленного оклика нашего МИДа . Если какие-то исторические дискуссии в этих и большинстве других стран мира и ведутся, то только в академических кругах, без выплеска на широкую публику. Курса школьной истории — особенно новейшего времени — это никак не касается. В школьном образовании присутствует единственно верная линия «партии и правительства», оберегающая нежные души детей от любого раздрая на исторические темы. Задумываться позволяется лишь некоторым старшеклассникам из дорогих школ и колледжей и студентам профильных факультетов соответствующих вузов. И то «тихенько-тихенько». Так что тот беспредел, который мы видим в школьном образовании, скажем, на Украине, — всего лишь еще один вариант европейского подхода к образованию. Несколько более грубый, несколько более глупый — но тут уж ничего не попишешь, в каждой стране свои издержки…

Мы уступаем, уступаем, уступаем…

А что же у нас с интерпретацией собственной истории? Увы, полная каша. Кидает нас из стороны в сторону, как при хорошем шторме. Одни по-прежнему за белых, другие по-прежнему за красных. Для тех и других школьные учебники по истории — традиционные мячики для битья. Консенсуса, как преподавать собственным детям историю собственной страны, увы, не существует. Точнее, он есть — но какой-то странный. И те, и другие свято убеждены, что от детей нельзя скрывать черных страниц нашей истории, — вот только черноту они видят каждый по-своему. В итоге детям достается и от тех, и от других по полной программе: вся история — да и литература тоже — в черном свете. От нашего вселенского порыва каяться за каждую слезинку школу и детей спасает только старая добрая школьная скука. Нас, взрослых, она почему-то ранит. Почему — детям непонятно абсолютно. Мы не хотим, чтобы детям было скучно от нашего общего прошлого. Мы хотим, чтобы им было… А как мы, собственно, хотим?

Нужны переводчики?

Увы, на мой взгляд, в последние десятилетия собственная история, как и наша великая литература, стала для наших детей всего лишь строчками из скучного параграфа. Или фильмами ненаших авторов, которым наши трагедии и тем паче победы — всего лишь предмет насмешек или глумления. Мне кажется, или с нашим и предыдущими поколениями все было хоть чуть-чуть не так, как с нынешним подрастающим? И если да — не итог ли это, закономерный и печальный, раздрая среди взрослых?

Мы, взрослые, не сумели создать для наших детей ясный и понятный мир их собственного коллективного прошлого из тех времен, когда они еще не родились. Мы не сумели подкрепить этот мир яркими и запоминающимися былями-небылями. Фильмами, мультиками, играми и прочей завлекательной атрибутикой.

Это мы, взрослые, не сумели создать для наших детей ясный и понятный мир их собственного коллективного прошлого из тех времен, когда они еще не родились. Это мы не сумели подкрепить этот мир яркими и запоминающимися былями-небылями. Фильмами, мультиками, играми и прочей завлекательной атрибутикой. Мы не сумели — другие смогли. Ведь мы до сих пор разговариваем с детьми только школьным языком истории и литературы, считая, что этого достаточно. Увы, нет. Прошлым летом я «проходила» с нашей девочкой внеклассное чтение, заданное на каникулы. В целом она справлялась вполне успешно. Но как только доходило дело до книг о войне, глаза ее стекленели, а на лице появлялось отчаяние. Она просто не понимала текста, большинства из тех понятий, которые нам кажутся интуитивно совершенно доступными. Я убедилась в этом, когда пришлось вмешаться в процесс летнего познания. Мы стали совместно читать вслух «Сына артиллериста», «Сына полка», кое-что еще… При этом мне пришлось выступать… переводчиком с русского на русский. Иначе девочка не поняла бы, что такое «лафет» и почему к нему вдруг привязали ребенка. Что такое «катушка» и зачем и куда надо тянуть связь. Зачем вообще нужны артиллерия, наводчики, что такое фронт и его линия, почему у полка есть сын, и вообще, что такое полк, и так далее и тому подобное. А уж почему у маленького мальчика вдруг появилась седина, до нее, по-моему, так и не дошло. Хотя она вроде бы послушно кивала на мои объяснения. На каждую страницу текста приходилось от пяти до десяти подобных лекций — вынужденно подробных, так как требовалось объяснять и весь сопутствующий контекст. Соответственно, художественный смысл произведений за всеми этими объяснениями терялся полностью. В результате эмоционального отклика, на который рассчитывали учителя, составлявшие школьную программу, у ребенка не могло получиться в принципе. Теоретически такой отклик мог бы возникнуть, если бы после всех этих объяснений можно было усадить нашу девочку читать эти произведения заново. Но это ж какими силами убеждения надо обладать? Да ни в какую, никогда больше! И на пушечный выстрел к такого рода литературе дети добровольно больше не подойдут, хоть привяжите их к лафету! Предубеждение останется даже тогда, когда они под-растут и до-растут до подобного чтения. Мы, как и современные теоретики от педагогики, уже давно поняли, что у современных поколений начинает преобладать клиповое мышление. В наши времена дети и подростки понимают в основном только язык образов. Мы эти образы не даем. Вот и получают они эти образы из совершенно чуждых нашей стране источников. Например, из кинокомедии про Сталина, скандал с которой разразился в нашей стране в начале этого года.

Про Сталина, про Ленина… а про кого еще?

И вот тут-то и встает перед нами вопрос: а как говорить с детьми про нашу историю? Что, как, когда рассказывать, о чем умалчивать и умалчивать ли вообще? Наверное, каждый решает этот вопрос по-своему, в зависимости от личных убеждений и степени вовлеченности в дела своей страны. Но вот в чем я убеждена на 100%, так это в том, что рассказывать об этих людях ребенку надо обязательно. Без них нет истории. Да и страны, увы, тоже. Правда, многие советуют делать это без каких-либо оценок и деления на хороших и плохих. Но ведь тогда какой-то суррогат получается. Всех остальных мы оцениваем, а Ленина и Сталина нет? Почему мы можем говорить, что Петр Первый был великий царь, так как оставил после себя великие дела и великую страну, — а про Ленина и Сталина сказать такое язык не поворачивается? В конце концов, в период правления каждого человеческие потери были просто кошмарными… В нашей семье принята следующая позиция, которую, на мой взгляд, можно применять ко всем историческим деятелям — что своим, что чужим:

Нет тем в истории страны и мира, которые были бы табуированы для детей любого возраста.

Нет в оценке исторических личностей и событий однотонных красок — черных ли, белых, любых других монохромных.

Применительно к Ленину и Сталину это выглядит примерно так. Оба они — яркие и заметные личности в истории нашей страны и мира в целом. Оба приняли страну в состоянии крайнего раздрая, стоявшую на краю гибели. Оба немало содействовали возникновению этого раздрая, но винить в этом только их — не слишком-то справедливо. Они же не боги, чтобы мановением руки ввергать в пучину и вызволять из нее целые народы! Им помогли, да еще как! И царь с его продажными чинушами. И те, кого с давних времен принято называть врагами отечества — как внутренними, так и внешними. И три великие войны (включая гражданскую), в которых страна сумела выжить. Причем не только волей случая, но и волей вставших в ее главе лидеров, сплотивших под своими знаменами достаточные силы, объединенные общей целью, общей мечтой о личном и вселенском счастье, о личной и всеобщей справедливости. Готовых ради этого к неимоверным жестокостям — и добившихся совсем не того, на что первоначально рассчитывали. Оба сумели предпринять шаги, казавшиеся им необходимыми в каждый данный момент истории, чтобы укрепить страну — в том числе и для того, чтобы защитить режим своей личной власти. Оба создали эффективный в тех условиях механизм воздействия на страну и взаимодействия со страной и миром. И оба оказались весьма успешны. Вот только цена этого успеха — миллионы погибших, да. Но и десятки миллионов выживших. Причем среди выживших — и мы с вами! Гордимся мы этими людьми? Я лично — нет. Хотя есть и такие люди. Оправдываем их? Я лично нет. Признаем мы их заслуги наравне с их преступлениями? Безусловно, да. Так же, как французы признают и то, и другое у Наполеона, англичане — у Кромвеля, немцы — у Бисмарка. Как римляне равно чтили и ненавидели Цезаря, фактически уничтожившего их страну и возродившего ее в новом качестве. Как греки чтили и ненавидели Александра Македонского — величайшего разрушителя стран и народов…

Время разбрасывать камни и время их собирать

Цель такого подхода — оставить историю истории и в то же время присвоить ее, сделать частью нашей жизни. Нам, на мой взгляд, пора перестать тащить Ленина и Сталина в наше настоящее: им здесь не место. Мы другие. Мир другой, страна другая. Просто надо понимать: без Ленина и Сталина со всеми их достоинствами и недостатками нас просто не было бы. Было бы что-то другое. Не факт, что лучшее или худшее — просто, увы, оно было бы без нас. Считаю, помнить об этом нам надо не только в дни рождения Ленина и смерти Сталина, недаром в календаре они почти рядом. Просто — помнить и знать. И передавать это знание своим детям. А вы как думаете?