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1968.DIGITAL. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ СЕРИАЛ В АМЕДИАТЕКЕ
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1968.DIGITAL. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ СЕРИАЛ В АМЕДИАТЕКЕ 

Ruvod.com 2 часа назад
Фото: Ruvod.com
Amediateka показывает первый документальный сериал в вертикальном формате от студии «История будущего» Михаила Зыгаря и Карена Шаиняна и кинокомпании Тимура Бекмамбетова. 1968.DIGITAL — история года свободы и судьбоносных перемен, рассказанная при помощи экрана смартфона.
24 апреля в мобильном приложении Амедиатеки на iOS (а позднее — на сайте) появятся первые 3 серии нового экспериментального проекта 1968.DIGITAL. Серии будут доступны бесплатно для всех пользователей.
Документальное историческое содержание 1968.DIGITAL упаковано в свежий формат: каждая история рассказана через экран смартфона, который мог бы быть у главного героя. Габриэль Гарсиа Маркес пишет свой роман в «Заметках» на телефоне, у группы «Битлз» есть чат в WhatsApp, Энди Уорхол постит фотографии со своих выставок в Instagram, Мик Джаггер выкладывает будущие хиты в SoundCloud.
В первой серии популярная американская певица Эрта Китт осмеливается в лицо критиковать Президента и его жену, за что подвергается травле. Во второй — противостояние СССР и США в космической гонке оборачивается трагедией. Третья серия посвящена убийству американского борца за гражданские права чернокожих Мартина Лютера Кинга. Серии продолжат выходить еженедельно по вторникам до конца 2018 года.
Каждая из 40 серий рассказывает об одном ключевом герое или событии, определившем жизнь и ценности людей вплоть до сегодняшнего дня. А также о параллелях и рифмах между событиями в Советском Союзе, США, Европе, Азии и Латинской Америке.
Цель проекта — показать, как в 1968 году изменились культура и общество, почему началась сексуальная революция, борьба за права человека и против войны стала мейнстримом, и как мир начал стремительно приобретать современные очертания.
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