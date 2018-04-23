На улице 4-я Новоселки научат создавать декоративные изделия из бумаги

В ближайший вторник, 24 апреля, специалисты филиала «Войковский» ТЦСО «Тимирязевский» проведут для жителей пожилого возраста из Молжаниновского два открытых мастер-класса. Участников встречи познакомят с прикладным искусством.

— В отличие от безликих изделий массового производства, вещи, сделанные своими руками, всегда уникальны. В последние годы развитие прикладного искусства получило новый импульс, и эта тенденция не может не радовать, — отметили в ТЦСО.

В 14.00 пройдет урок по декупажу «Волшебная салфетка», а в 16.00 участникам встречи помогут освоить один из способов оригами «Лебединая верность».

По традиции площадкой встречи станет управа района расположенная по адресу улица 4-я Новоселки, дом 2. Вход свободный, предварительная запись для участия не требуется. (то)