Представители гимназии № 45 стали победителями конкурса «Память сердца» в «Орионе»

На днях в центре спорта и культуры «Орион» прошел районный конкурс вокала и декламации стихотворений ко Дню Победы в Великой Отечественной войне, в котором приняли участие представители гимназии № 45 им. Л. И. Мильграма.

В конкурсе «Память сердца» выступили учащиеся несколько школ Академического района, в том числе ребята из разных отделений гимназии № 45.

Ребята очень проникновенно читали стихи, исполняли известные песни о войне. Лучшим номером в своей возрастной группе было признано выступление учащихся 3 БГ из отделения на ул. Гримау. Ребята показали литературно-музыкальную композицию со стихами о детях войны и песней Е. Плотниковой «О той войне», которую поставила Елена Викторовна Лебедева — режиссер студии «Театральные игры». За прекрасное выступление они получили Гран-при конкурса.

Но это была не единственная награда, которую получили представители гимназии. 1-е место за вокальное выступление с песней «Севастопольский вальс» завоевала также ученица 3 БГ из отделения гимназии на ул. Гримау — Элизабет Акопян.