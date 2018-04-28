В Южном Тушине накануне Дня Победы пройдет праздничный концерт

Культурном центре «Салют» Южного Тушина в пятницу, 4 мая, состоится праздничный концерт, посвященный Победе в Великой Отечественной войне. Перед гостями выступят лучшие коллективы северо-запада столицы. Об этом сообщила менеджер по культурно-досуговой деятельности КЦ Татьяна Кучеренко.

— Этот концерт дань памяти всем тем, кто пал смертью храбрых на полях сражений, кто приближал Победу, работая в тылу, тем, кто остался жив на той страшной войне, — отметила Татьяна Кучеренко

Праздничное мероприятие пройдет по адресу: ул. Свободы, д. 37. Начало концерта в 16.00. Вход свободный. Без ограничений по возрасту 16+.