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В Южном Тушине накануне Дня Победы пройдет праздничный концерт
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В Южном Тушине накануне Дня Победы пройдет праздничный концерт 

Префектура СЗАО города Москвы 1 час назад
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
В Культурном центре «Салют» Южного Тушина в пятницу, 4 мая, состоится праздничный концерт, посвященный Победе в Великой Отечественной войне. Перед гостями выступят лучшие коллективы северо-запада столицы. Об этом сообщила менеджер по культурно-досуговой деятельности КЦ Татьяна Кучеренко.
— Этот концерт дань памяти всем тем, кто пал смертью храбрых на полях сражений, кто приближал Победу, работая в тылу, тем, кто остался жив на той страшной войне, — отметила Татьяна Кучеренко.
Праздничное мероприятие пройдет по адресу: ул. Свободы, д. 37. Начало концерта в 16.00. Вход свободный. Без ограничений по возрасту 16+.
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