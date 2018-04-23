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Литературный вернисаж организовали на Велозаводской
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Литературный вернисаж организовали на Велозаводской 

Управа Южнопортового района 1 час назад
Фото: Управа Южнопортового района
В библиотеке № 124 на Велозаводской улице прошел литературный вернисаж, приуроченный к Всемирному дню книги и авторского права. Об этом рассказала заведующая учреждением культуры Гоар Арутюнян.
— В гости к нашим юным читателям пришла Анна Бочковская — детский поэт, член Союза писателей России, член Академии поэзии. Дети познакомились с ее творчеством и побеседовали о роли и значении книг в современной жизни, — сообщила Арутюнян.
Напомним, что библиотека расположена по адресу улица Велозаводская, дом 11/1. (ео)
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