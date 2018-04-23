Стихи Владимира и Апполона Григорьевых прозвучат в молодёжном центре 

На площадке культурного центра состоится литературно-музыкальная гостиная.
Собрание будет посвящено творчеству русских поэтов золотого века Владимира и Аполлона Григорьевых. Ведущая вечера, Ирина Григорьева, представит собравшимся в МИКЦ «Особняк купца В. Д. Носова» произведения упомянутых поэтов. Также прозвучат стихи Александра Пушкина, Михаила Лермонтова и других известных русских поэтов в исполнении Анатолия Перегожина. Слушателей порадует Ольга Лебедева: она исполнит музыкальные произведения на стихи Николая Огарева, Ивана Макарова и Николая Гумилева. Организаторами литературно-музыкальной гостиной выступает молодежный центр и Московское музыкальное общество.
Мероприятие начнется 23 апреля в 18:30 по адресу: улица Электрозаводская, 12 строение 1.
Вход свободный.
Фото: предоставлено МИКЦ «Особняк купца В. Д. Носова».