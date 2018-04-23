Молодёжь СКФО пошумела на форуме «Андер-Арт» в Ставрополе

Всероссийский молодёжный форум «Андер-Арт» прошёл в Ставрополе 22 апреля на базе музейного комплекса «Россия. Моя история».

Ставропольцы и гости из СКФО приехали на первый форум в Ставрополе, чтобы обсудить темы, которые волнуют молодёжь. На конференциях с представителями власти, СМИ и бизнеса участники задавали острые и местами провокационные вопросы: как заставить чиновников прислушиваться к молодёжным инициативам, добиться поддержки своего проекта, попасть на ТВ и в прессу. Президиум отвечал взаимностью: стыдил молодых активистов и предпринимателей за безынициативность, лень и нежелание учиться. Несмотря на столь горячие дебаты, участники по обе стороны баррикад получили то, чего добивались: их услышали.

Пока часть гостей принимала участие в конференции, для остальных работали спортивные и танцевальные площадки. Под открытым небом художники рисовали граффити, а внутри музея организовали киберспортивный турнир, уголок виртуальной реальности и зеркало для моментальных фотографий.

На втором этаже музея несколько часов делились опытом ставропольский фотограф и сочинский дизайнер. Они раскрыли несколько личных секретов, провели презентации и ответили на вопросы слушателей.