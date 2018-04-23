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Стремление к совершенству обсудили во 2-м Южнопортовом проезде
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Стремление к совершенству обсудили во 2-м Южнопортовом проезде 

Управа Южнопортового района 1 час назад
Фото: Управа Южнопортового района
В центре помощи семьи и детям «Истоки», который расположен во 2-м Южнопортовом проезде, 21 апреля состоялась очередная встреча группы «Дамский клуб». Об этом рассказала специалист по связям с общественностью центра Наталья Келиматова.
— Наши гостьи обсуждали тему «Жизнь в изобилии. Богатство внутри и снаружи нас». Богатство — наше право, данное нам от рождения. Чтобы быть богатым, совсем не обязательно родиться в богатой семье, получить престижное образование и т. п. Достаточно правильно относится к своим деньгам и стремиться к совершенству, — сообщила Келиматова.
Напомним, что центр помощи семье и детям «Истоки» расположен по адресу 2-й Южнопортовый проезд, дом 19, корпус 1. (ео)
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