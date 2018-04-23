Нижегородские «бизнес-мамы» представят свои проекты на выставке

25 апреля НРООИ «Социальная реабилитация» проведет Выставку-ярмарку «Бизнес-мама», на которой нижегородские мамы, участницы благотворительной программы «Статус: Онлайн», представят свои бизнес-идеи, товары, работы и услуги.

Гостям мероприятия будут представлены изделия ручной работы: интерьерные украшения, бижутерия, галантерея, игрушки, подарки, композиции из горшечных и живых цветов, флорариумы, различные предметы гардероба, детская одежда. Кулинарные мастерицы порадуют участников Ярмарки сладким угощением из натуральных продуктов.

Кроме традиционной Ярмарки мастеров с творческими работами, в программе запланированы:

презентация бизнес-идей нижегородских мам с действующими проектами в сфере оказания услуг;

круглый стол о мерах поддержки женского предпринимательства и малого бизнеса в Нижегородской области с участием представителей органов власти;

Организаторы мероприятия предусмотрели образовательные секции для участниц ярмарки:

тренинг «Мой первый SEO-текст» (Татьяна Ермошкина);

мастер-класс по флористике «Создание подарочного букета из цветов, фруктов и конфет» ( Екатерина Семина ).

Опытные спикеры ответят каждой маме, задумывающейся о создании собственного дела, на волнующие ее вопросы, представят инструкции для дальнейшего планирования и движения в реализации своих идей.

На базе проекта работает Клуб деловых мам, который объединяет активных женщин, нацеленных на открытие или развитие своего дела. Участники Клуба встречаются, знакомятся, обмениваются идеями, опытом, тестируют продукты друг друга.

Кроме того, деловые мамы посещают обучающие мероприятия, тематические семинары, тренинги по продвижению своего дела в интернете и пользуются информационной площадкой по развитию предпринимательства и самозанятости, размещают информацию о себе в Каталоге деловых мам, который будет представлен на Ярмарке. В настоящее время программа объединяет более 1000 женщин нашего региона.

Ярмарка пройдет 25 апреля с 10-00 до 15-00 по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Васнецова, д.21