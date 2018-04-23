Ещё
День ПРИоткрытых дверей пройдет в Клубной системе
Далее:
Читайте также:
Ещё

День ПРИоткрытых дверей пройдет в Клубной системе 

Управа района Орехово-Борисово Северное города Москвы 59 минут назад
Фото: Борисовские пруды
День ПРИоткрытых дверей пройдет в Территориальной клубной системе «Орехово» в четверг, 26 апреля. Двери приоткроют все корпуса клуба.
— Лето у нас в ТКС будет насыщенным, — рассказала редактору газеты «Борисовские пруды» менеджер по культурно-массовой работе ТКС «Орехово» Анастасия Ушакова, — проводя день ПРИоткрытых дверей, мы как будто «приоткрываем завесу тайны» наших летних активностей. Дело в том, что наш творческий сезон начинается в сентябре, но это не значит, что мы не будем работать летом. Просто двери будут слегка приоткрыты.
На мероприятии сотрудники Клубной системы «Орехово» подробно расскажут посетителям обо всех летних проектах, о работе хореографических, вокальных, ремесленных, развивающих и спортивных студий и, конечно, о летней программе «Академия волшебников „Орехвардс“.
Управа района Орехово-Борисово Северное города Москвы: последние новости
Слава Toldah Александров проведет мастер-класс по диджеингу Художественная школа №548 примет участие в благотворительной ярмарке Студия «СтАрт» открыла набор будущих художников
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Последний герой»: что стало с участниками20
Поп-дива рухнула на сцену под тяжестью сестры
Заброшенные места, вызывающие ужас1
Пересильд боится выступать в театре Петербурга2
Тест: угадайте актеров русского происхождения5
Видео
03:24
Звонарь сыграла песни Avicii на колоколах
Концерты
05:01
В Сети показали, как снимают «Игру престолов»
ТВ
02:22
Вышел финальный трейлер нового «Дедпула»
Кино
00:37
Поп-дива рухнула на сцену под тяжестью сестры
Концерты
10:10
Из чего делают чипсы, кетчуп и эскимо на заводах
Рестораны
04:14
Где запрещают мультфильмы
Кино
10:52
Заброшенные места, вызывающие ужас
Город
00:31
«Маньяк-убийца» покривлялся перед камерой
Кино
01:54
Реакции ноль: как смотрят шоу в КНДР
Концерты
02:38
«Логово монстра»: кошки-мышки с Дэвидом Теннантом
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение