День ПРИоткрытых дверей пройдет в Клубной системе

День ПРИоткрытых дверей пройдет в Территориальной клубной системе «Орехово» в четверг, 26 апреля. Двери приоткроют все корпуса клуба.

— Лето у нас в ТКС будет насыщенным, — рассказала редактору газеты «Борисовские пруды» менеджер по культурно-массовой работе ТКС «Орехово» Анастасия Ушакова , — проводя день ПРИоткрытых дверей, мы как будто «приоткрываем завесу тайны» наших летних активностей. Дело в том, что наш творческий сезон начинается в сентябре, но это не значит, что мы не будем работать летом. Просто двери будут слегка приоткрыты.

На мероприятии сотрудники Клубной системы «Орехово» подробно расскажут посетителям обо всех летних проектах, о работе хореографических, вокальных, ремесленных, развивающих и спортивных студий и, конечно, о летней программе «Академия волшебников „Орехвардс“.