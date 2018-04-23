Программа «Земский доктор» в действии: что привлекает врачей в Костромской области?

Островская районная больница теперь полностью укомплектована узкими специалистами. Хирурги, гинекологи, невролог, педиатр и терапевт теперь принимают пациентов со всего района, сообщает корреспондент портала K1NEWS.RU.

Наида Назарова в Островскую больницу приехала в 2016 году, сразу после окончания медицинского вуза.. На тот момент здесь уже работала её сестра с мужем. Поэтому молодой специалист уже знала о мерах социальной поддержки, которые оказываются в регионе молодым врачам.

Нам дали миллион всем. Подъёмные 100 тысяч. Обеспечили жильём, обеспечили детскими садами — у кого детки мелкие есть. Зарплата у нас достойная. Опыт — мы же не только своих узких пациентов смотрим, но и общий профиль. Мы дежурим как и все врачи. Мы смотрим и терапию, и хирургию. Программа «Земский доктор» полезная. Мы набираемся опыта не только в своём профиле, а во всех, — рассказывает Наида НАЗАРОВА, врач-гинеколог Островской районной больницы.

Врач анестезиолог-реаниматолог Меджид Джаватов сейчас профессионально управляется и с аппаратом УЗИ. Вторую специализацию молодой человек получил в первый год работы в больнице посёлка Островское. Теперь врач может совмещать работу в операционной и реанимационных палатах, с приёмом в кабинете ультра-звуковой диагностики.

Он молодец. Хочет работать, хочет развиваться. Не стоит на месте. Очень хороший молодой специалист, — говорит главный врач Островской районной больницы Алевтина ПЕТРОВА.

Врач хирург Асхаб Алиев одним из первых приехал в Островскую больницу. Сейчас он не только ведёт приём в поликлиническом отделении, но и проводит операции в стационаре районной больницы. На приём к молодому доктору приезжают пациенты даже из соседних районов.

На фоне остальных регионов, я бы сказала, наиболее хорошие условия предлагаются. Один из таких из важных аспектов — есть возможность развиваться. Я ездил в областную больницу, там стажировался, учился. Планирую в дальнейшем поехать учиться, — рассказывает Асхаб АЛИЕВ.

Молодому специалисту нужна заработная плата и нужен и нужен определённый рост, нужен опыт. И всё это мы стараемся предоставлять. Если мы не проучиваем по какой-то смежной специальности, у него есть возможность подработать. И он увереннее себя будет чувствовать на дежурствах, — говорит Алевтина ПЕТРОВА, главный врач Островской районной больницы.

За последние 4 года в Островскую районную больницу пришли работать два хирурга, два гинеколога, невролог, педиатр, анестезиолог-реаниматолог и терапевт. Теперь практически всю необходимую помощь жители района могут получить на месте. Не надо для этого ехать в Кострому в областную больницу.

В областную больницу я обратилась непосредственно только за оперативным лечением. Все консультации, все назначения, всё получила здесь, — говорит пациентка Островской больницы Елена БАРИНОВА

Сегодня в Костромской области действует комплекс мер для привлечения молодых специалистов на село. Работает утверждённая депутатами программа по развитию здравоохранения в регионе. Молодые врачи получают повышенную зарплату, им дают квартиры и строят дома, обеспечивают детскими садами и школами. Доктора же обязуются пять лет отработать в регионе. Многие из них принимают решение остаться здесь навсегда. Таким образом, власти решают вопрос нехватки врачей в сельской местности.