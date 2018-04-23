Акция «Библионочь» прошла в районе Чертаново Северное

Культурная акция «Библионочь» развернулась в московских читальнях в минувшую субботу, 21 апреля. В районе Чертаново Северное она прошла в библиотеке №151.

Всех гостей на ресепшене ждала чаша с желтыми жетончиками: каждый гость мог взять один. Как объяснила сотрудник библиотеки, шла беспроигрышная лотерея — перед уходом при предъявлении жетона выдавали призы.

Во всех залах шли разноплановые мероприятия. На время «Библионочи» были оборудованы «Тургеневская гостиная», «Мастерская Аси» и «Дворянское гнездо».

В самом начале всех гостей встречал переодетый в Ивана Тургенева сотрудник библиотеки Андрей Лобачев, который активно вел диалог с гостями.

Юные читатели смогли найти себе новых друзей — в «Мастерской Аси» проходил мастер-класс по созданию собачек Муму из воздушных шариков.

Сотрудники библиотеки подготовили для своих гостей два концерта. В первом приняли участие ансамбль «Весенний каприз» центра досуга и спорта «Энергия.RU», затем выступил Макар Бадерко: он исполнил три композиции на саксофоне, а Элена Элоян спела гимн Москвы.

Большой восторг у детей вызвала интерактивная развлекательная программа клоуна Шваха (артист цирка, эстрады, телевидения и кино Сергей Семич). Он играл с детьми, проводил разные конкурсы, вручал им призы.

Второй концерт был рассчитан на уже более взрослую аудиторию.

— Несмотря на духоту, в зале собралось много людей, многие даже стояли. Первой перед публикой предстала артистка национального симфонического оркестра России под управлением Владимира Спивакова — Юлия Калинкина. Сначала она прочитала стихотворение Ивана Тургенева «Русский язык», после чего исполнила несколько композиций на скрипке. Далее зазвучала классическая гитара. Очень радушно публика приняла лауреата международных и всероссийских конкурсов Ирину Александрову и громко аплодировала после каждого ее номера. Но еще больший интерес вызвал дуэт: к гитаристке присоединился ее ученик. Зазвучали русские романсы и известные песни, среди которых были «Тонкая рябина» и «Ой, мороз, мороз». Многие гости даже начали подпевать. На смену музыкантам вышла танцовщица с «Венским вальсом». Выступала ученица лицея №1158 Эмилия Можар. Танец девочки был удостоен возгласов «браво», — рассказала редактору газеты «На Варшавке. Чертаново Северное» сотрудник библиотеки и ведущая Мария Тимошина.

На встречу с читателями пришли сразу три писателя: Александр Конторович вместе со своими товарищами Борисом Громовым Юрием Борисовым , которые стали неожиданными гостями «Библионочи».

— Все авторы — современные писатели-фантасты. Хотя, сами они себя фантастами не называют, ведь, по их мнению, в их произведениях все очень реально, люди реальные… Только действия перенесены из реального мира в придуманный — вот и все. Что интересно, все они не учились специально именно профессии писателя. Например, Александр Конторович по образованию техник-топограф и чертежник-конструктор, — отметила сотрудник районной читальни.

Как рассказала заведующая отделением Светлана Фадеева, Конторович воспитывает пятерых детей — очень разносторонний человек. Борис Громов — военный, а Юрий Борисов — кандидат исторических наук.

Одновременно с беседой с писателями проходили два мастер-класса: первый «Генеалогическое древо», а второй — «Роза на шляпку» из атласных лент. Проводила мастер своего дела Нина Кукареко.

Закончилась «Библионочь» в районе Чертаново Северное двумя постановками: режиссер Марина Подолян представила спектакль «Вектор будущего Иван Тургенев», а сотрудники библиотеки — постановку о Тургеневе на новый лад.

— Были очень интересно подобраны номера. Я около месяца здесь работаю, поэтому для меня все это впервые. Нас посетило очень много людей, несмотря даже на непогоду. Я сама получила огромное удовольствие от участия в таком масштабном мероприятии. Жду следующего года, — поделилась впечатлениями Мария Тимошина.