В Хакуринохабле отремонтируют спортзал школы-интерната

После прокурорского вмешательства будет отремонтирован поврежденный паводком спортзал школы-интерната в а. Хакуринохабль.

«В результате майского паводка 2017 года в а. Хакуринохабль спортзалу Государственного казенного общеобразовательного учреждения Республики Адыгея «Школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (школа-интернат) причинены повреждения», рассказали в пресс-службе Прокуратуры по РА.

До настоящего времени в интернате ремонтные работы не проводились, бюджетные средства на их проведение не выделялись.

По итогам рассмотрения внесенного в адрес главы республики прокурором региона представления распоряжением Кабинета Министров республики выделены необходимые для проведения ремонта денежные средства, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры республики.