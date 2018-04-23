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В Хакуринохабле отремонтируют спортзал школы-интерната
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В Хакуринохабле отремонтируют спортзал школы-интерната 

АиФ Адыгея 1 час назад
Фото: АиФ Адыгея
После прокурорского вмешательства будет отремонтирован поврежденный паводком спортзал школы-интерната в а. Хакуринохабль.
«В результате майского паводка 2017 года в а. Хакуринохабль спортзалу Государственного казенного общеобразовательного учреждения Республики Адыгея «Школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (школа-интернат) причинены повреждения», рассказали в пресс-службе Прокуратуры по РА.
До настоящего времени в интернате ремонтные работы не проводились, бюджетные средства на их проведение не выделялись.
По итогам рассмотрения внесенного в адрес главы республики прокурором региона представления распоряжением Кабинета Министров республики выделены необходимые для проведения ремонта денежные средства, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры республики.
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