Певица Инна Малинина выступила перед гостями библиотеки на Усиевича

Концерт дипломанта международных конкурсов вокалистов, обладательницы редкого лирико-колоратурного сопрано Инны Малининой прошел в библиотеке №42 на улице Усиевича. Об этом сообщили в администрации библиотеки. Многие из наших читателей полюбили Инну Малинину после торжественного вечера, посвященного финалу поэтического конкурса «Россия начинается с тебя!». Особенно эмоционально публика обычно реагирует на композицию «Журчат ручьи…», а также арии из оперетт Милютина и Розенфельда в ее исполнении, — поделился представитель администрации. Адрес библиотеки №42: ул. Усиевича, д. 16. (мю)