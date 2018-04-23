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Певица Инна Малинина выступила перед гостями библиотеки на Усиевича
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Певица Инна Малинина выступила перед гостями библиотеки на Усиевича 

Управа района Аэропорт города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Аэропорт города Москвы
Концерт дипломанта международных конкурсов вокалистов, обладательницы редкого лирико-колоратурного сопрано Инны Малининой прошел в библиотеке №42 на улице Усиевича. Об этом сообщили в администрации библиотеки. Многие из наших читателей полюбили Инну Малинину после торжественного вечера, посвященного финалу поэтического конкурса «Россия начинается с тебя!». Особенно эмоционально публика обычно реагирует на композицию «Журчат ручьи…», а также арии из оперетт Милютина и Розенфельда в ее исполнении, — поделился представитель администрации. Адрес библиотеки №42: ул. Усиевича, д. 16. (мю)
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