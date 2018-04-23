В Чапаевске прошёл VIII областной межнациональный фестиваль им. Карабаненко

В субботу, 21 апреля, в Чапаевске, в Большом зале ДК им. А. М. Горького прошёл VIII областной межнациональный фестиваль имени Виктора Карабаненко.

Организаторами фестиваля являются: Дом Дружбы Народов Самарской области, «Социокультурный досуговый комплекс» г.о. Чапаевск при поддержке департамента культуры и молодежного развития г.о. Чапаевск и Русского культурно-просветительского центра «Наследие» г.о. Чапаевск (президент Наталия Викторовна Широкова).

Фестиваль проводится в память хореографа и балетмейстера, общественного деятеля регионального масштаба Виктора Васильевича Карабаненко. Будучи цыганом, он помогал людям разных национальностей устроиться в жизни, получить работу, медицинскую помощь. После безвременной кончины его друзья в мае 2010 года в Чапаевске учредили и провели I областной межнациональный фестиваль памяти Виктора Карабаненко, который стал традиционным. В фестивале участвуют творческие коллективы национальных объединений народов, проживающих в Самарской области.

В VIII фестивале приняли участие: Вокально-хореографический ансамбль «Амонд» (Счастье) Самарской областной общественной организации «Осетинский национально-культурный центр „Алания“; Танцевальный коллектив Самарской региональной общественной организации таджикистанцев „Пайванд-Единство“; Башкирский народный ансамбль танца „Ляйсан“ Общественной организации „Курултай (конгресс) башкир“ г. Самара; Азербайджанский хореографический ансамбль „Хаял“ (Мечта) Самарской областной общественной организации „Лига азербайджанцев Самарской области“; Дагестанский хореографический ансамбль „Дагестан“ Самарской областной общественной организация „Культурный центр Дагестан“; Ансамбль танца народов Кавказа „Алпан“; Образцовый вокальный ансамбль „Очарование“ МБУ ДО Центр внешкольного образования „Творчество“ и Хореографический ансамбль „Серпантин“ МБОУ „Школа №101“ г.о. Самара Самарской областной общественной организации белорусов „Русско-Белорусское Братство 2000“.

Чапаевск представляли творческие коллективы МБУ „Социокультурный досуговый комплекс“, МБУ ДО „Детская Школа Искусств №1, МБУ ДО „Детская Школа Искусств №2 „Гармония“.

На входе в ДК гости и зрители фестиваля, участвуя в познавательном интерактиве „Флаги России“, могли узнать флаги субъектов РФ.

В фойе на выставке декоративно-прикладного искусства свои изделия представили преподаватели декоративно-прикладного отделения МБУ ДО „Детская музыкальная школа №1“ г.о. Чапаевск, педагоги дополнительного образования СП ГБОУ СОШ №4 — Дом детского творчества г.о. Чапаевск, Народная студия ДПТ „Волшебница“ муниципальный район Безенчукский СДК с. Переволоки. Дом Дружбы народов привёз выставку национальных головных уборов. Также работала интерактивная площадка „Русское Подворье“ и выставочные экспозиции в музее.

С приветственными словами к участникам фестиваля и зрителям обратились зам директора Дома дружбы народов Петр Сучков, начальник отдела развития культуры департамента культуры и молодежного развития Чапаевска Татьяна Перепечаева, член совета по межнациональным отношениям при губернаторе Самарской области Михаил Федоров , вице-президент русского культурно-просветительного центра „Наследие“ Георгий Кузнецов

Зрители с восторгом приняли цыганские и белорусские песни, кавказские, башкирские и таджикские танцы, а также другие номера, представляющие культурные традиции русского и других народов России. Каждый номер заканчивался аплодисментами и одобрительными выкриками из зала.

Завершил фестиваль творческий номер „Нас миллионы“.