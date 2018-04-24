Международный книжный фестиваль отменен в Иркутске

Об этом на своей личной странице сообщил один из организаторов мероприятия Борис Куприянов

Фестиваль должен был во второй раз пройти в столице Восточной Сибири с 18 по 20 мая. Решение об отмене мероприятие было принято фондом-организатором «Вольное Дело» (частный фонд Олега Дерипаски ).

«Этому есть вполне рациональное объяснение, компании группы «Базовый элемент» понесли существенные убытки», — пояснил Куприянов и извинился перед жителями Иркутска. — Прежде всего, хочу извиниться и попросить прощения у жителей Иркутска. Их, как, впрочем, и наша, работа не связана с санкциями и ценой акций на бирже. Знаю, что фестиваль многие ждали и готовились к нему. Считаю, что даже если фестиваль в 2017 был не идеален, хотя, мне кажется, он был интересен и полезен, иркутяне достойны большой книжной ярмарки и приезда известнейших российский и зарубежных писателей, ученых, ведущих критиков и издателей».

В 2018 году планировалось участие российских и зарубежных издательств, а их количество должно было быть больше в 2,5 реза чем на первом фестивале. Планировался приезд автора книги «Теория софт-культуры» Льва Мановича, писателя, автора серии «Метро 2033», романов «Сумерки», «Будущее» и «Текст» Дмитрия Глуховского , писателей Андрея Геласимова Гузели Яхиной , Руты Ванагайте и других.

Как фестиваль проходил в 2017 году: