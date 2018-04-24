В Иркутске отменили Международный книжный фестиваль из-за санкций США в отношении «Русала» 

ИРКУТСК, 24 апреля. /ТАСС/. Фонд Олега Дерипаски «Вольное дело» отметил проведение Второго Иркутского Международного книжного фестиваля, который должен был состояться 18-20 мая, сообщила во вторник ТАСС PR-директор фонда Елена Вишнякова.
"Это связано с решением Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США, которое 6 апреля 2018 года ввело санкции против ряда юридических и физических лиц", — сказала она. Как пояснила Вишнякова, под санкции попали не только подконтрольные российскому бизнесмену компании, но и он лично.
"Поскольку программы фонда финансируются из личных средств Олега Дерипаски и компаний, попавших в санкционный список, продолжение финансирования благотворительных проектов в ближайшее время оказалось невозможным", — отметила она. По ее словам, сейчас обсуждается возможность переноса фестиваля на вторую половину года.
Один из организаторов Иркутского фестиваля Борис Куприянов на своей странице в Facebook отметил, что второй фестиваль задумывался как масштабное мероприятие с привлечение в два раза больше издателей и писателей, чем в прошлом году.
"Фестиваль должен был быть интересен и тем, что мы предполагали превратить его в открытую площадку для честного разговора, совершенно не характерного для обычных «культурных мероприятий», проходящих в России. Мы хотели инициировать разговор о месте, времени, Сибири, будущем и прошлом, о памяти и легенде", — добавил он.
Власти США 6 апреля объявили о введении санкций в отношении ряда российских должностных лиц, бизнесменов и компаний, в их числе оказался и Олег Дерипаска. В перечне компаний значились связанные с ним: агрохолдинг «Кубань», "Евросибэнерго", "Русал", холдинг «Русские машины» и "Группа ГАЗ", инвестиционная компания B-Finance, холдинги «Базовый элемент» и En+. Санкции означают, что активы компаний, подпавших под ограничения, замораживаются на территории США. До 7 мая американские инвесторы должны избавиться от акций и бондов En+, ГАЗ и «Русала», а до 5 июня — разорвать контракты со всеми компаниями, указанными в списке.