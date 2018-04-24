В Иркутске отменили Международный книжный фестиваль из-за санкций США в отношении «Русала»

"Это связано с решением Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США , которое 6 апреля 2018 года ввело санкции против ряда юридических и физических лиц", — сказала она. Как пояснила Вишнякова, под санкции попали не только подконтрольные российскому бизнесмену компании, но и он лично.

"Поскольку программы фонда финансируются из личных средств Олега Дерипаски и компаний, попавших в санкционный список, продолжение финансирования благотворительных проектов в ближайшее время оказалось невозможным", — отметила она. По ее словам, сейчас обсуждается возможность переноса фестиваля на вторую половину года.

Один из организаторов Иркутского фестиваля Борис Куприянов на своей странице в Facebook отметил, что второй фестиваль задумывался как масштабное мероприятие с привлечение в два раза больше издателей и писателей, чем в прошлом году.

"Фестиваль должен был быть интересен и тем, что мы предполагали превратить его в открытую площадку для честного разговора, совершенно не характерного для обычных «культурных мероприятий», проходящих в России. Мы хотели инициировать разговор о месте, времени, Сибири, будущем и прошлом, о памяти и легенде", — добавил он.