Ещё
Путин поручил разработать новые механизмы поддержки СМИ для детей и подростков
Далее:
Читайте также:
Ещё

Путин поручил разработать новые механизмы поддержки СМИ для детей и подростков 

Rambler News Service 1 час назад
«Правительству Российской Федерации: разработать дополнительные меры, направленные на поддержку средств массовой информации, специализирующихся на производстве и распространении продукции для детей и подростков», — говорится в тексте поручения.
Правительству также поручено внести изменения в законодательство для обеспечения технической возможности приема сигнала обязательных общедоступных теле— и радиоканалов, распространяемых посредством эфирной цифровой наземной трансляции, для жителей населенных пунктов, расположенных вне зоны эфирного наземного вещания, а также для малоимущих граждан.
Срок исполнения поручений — 1 июля 2018 года.
Поручения утверждены президентом по итогам пленарного заседания V медиафорума независимых региональных и местных средств массовой информации «Правда и справедливость», проведённого Общероссийским общественным движением «Народный фронт „За Россию“, передает пресс-служба Кремля. Заседание состоялось 2 марта 2018 года.
Rambler News Service: последние новости
Татарстан отпразднует Сабантуй-2018 в июне «Афиша» перезапустила портал «Централ партнершип» и Eros International будут распространять индийские фильмы в России
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Последний герой»: что стало с участниками20
Нелепые мифы, в которые мы верим из-за кино55
Поп-дива рухнула на сцену под тяжестью сестры
Заброшенные места, вызывающие ужас1
Что стало с экс-участниками «Дома-2»12
Видео
03:24
Звонарь сыграла песни Avicii на колоколах
Концерты
05:01
В Сети показали, как снимают «Игру престолов»
ТВ
02:22
Вышел финальный трейлер нового «Дедпула»
Кино
00:37
Поп-дива рухнула на сцену под тяжестью сестры
Концерты
10:10
Из чего делают чипсы, кетчуп и эскимо на заводах
Рестораны
04:14
Где запрещают мультфильмы
Кино
10:52
Заброшенные места, вызывающие ужас
Город
00:31
«Маньяк-убийца» покривлялся перед камерой
Кино
01:54
Реакции ноль: как смотрят шоу в КНДР
Концерты
02:38
«Логово монстра»: кошки-мышки с Дэвидом Теннантом
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение