Путин поручил разработать новые механизмы поддержки СМИ для детей и подростков 

«Правительству Российской Федерации: разработать дополнительные меры, направленные на поддержку средств массовой информации, специализирующихся на производстве и распространении продукции для детей и подростков», — говорится в тексте поручения.
Правительству также поручено внести изменения в законодательство для обеспечения технической возможности приема сигнала обязательных общедоступных теле— и радиоканалов, распространяемых посредством эфирной цифровой наземной трансляции, для жителей населенных пунктов, расположенных вне зоны эфирного наземного вещания, а также для малоимущих граждан.
Срок исполнения поручений — 1 июля 2018 года.
Поручения утверждены президентом по итогам пленарного заседания V медиафорума независимых региональных и местных средств массовой информации «Правда и справедливость», проведённого Общероссийским общественным движением «Народный фронт „За Россию“, передает пресс-служба Кремля. Заседание состоялось 2 марта 2018 года.