Путин поручил разработать новые механизмы поддержки СМИ для детей и подростков

Правительству Российской Федерации : разработать дополнительные меры, направленные на поддержку средств массовой информации, специализирующихся на производстве и распространении продукции для детей и подростков», — говорится в тексте поручения.

Правительству также поручено внести изменения в законодательство для обеспечения технической возможности приема сигнала обязательных общедоступных теле— и радиоканалов, распространяемых посредством эфирной цифровой наземной трансляции, для жителей населенных пунктов, расположенных вне зоны эфирного наземного вещания, а также для малоимущих граждан.

Срок исполнения поручений — 1 июля 2018 года.