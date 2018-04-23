В первомайских торжествах в Самаре примут участие более 30 тысяч человек

У этого праздника много названий, но суть одна — 1 мая вся страна празднует приход настоящей весны и радость творческого и созидательного труда. В новейшей истории региона Первомай массово отмечают с 2011 года.

Отмечать 1 мая самарцы начнут за несколько дней до самого праздника. В канун «красной» даты регион будет чествовать героев соцтруда и полных кавалеров Ордена трудовой славы, представителей трудовых семейных династий. А 27 апреля на сцену театра оперы и балета поднимутся победители конкурса «Профессионал года».

"Люди получат почетные ленты, дипломы, сертификаты. С этими почетными лентами они примут участие в шествии 1 мая. Это очень почетно, красиво и достойно. Эти люди будут возглавлять первую колонну", — рассказала замминистра труда, занятости и миграционной политики Самарской области Светлана Симакова.

Праздничное шествие колонн начнется 1 мая в 11:00 на площади Куйбышева. Ожидается, что в ряды встанут не менее 23 тысяч представителей трудовых коллективов, а места на трибунах займут более 9 тысяч зрителей. Председатель Федерации профсоюзов Самарской области Павел Ожередов подчеркнул: «Каждый район выстроит свои предприятия, демонстрация пройдет мимо трибун. Знаменитые люди, которые известны в регионе, будут поздравлять районные колонны. Таким образом трудящиеся пройдут по площади».

Затем все участники праздника смогут увидеть уникальную программу «Танцующие автомобили», где будет задействовано 50 ретро и современных моделей. Попасть на площадь Куйбышева можно будет начиная с 9:30 утра, через КПП со стороны пересечения улиц Галактионовской с Красноармейской и Галактионовской с Вилоновской. Вход на трибуны для зрителей будет совершенно свободный.