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Путин поручил разработать предложения по культурному центру в Калининграде
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Путин поручил разработать предложения по культурному центру в Калининграде 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с правительством Калининградской области разработать предложения по созданию в регионе многофункционального культурного центра, говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.
Поручения сформированы по итогам медиафорума ОНФ, который прошел в Калининграде в начале марта.
"Правительству Российской Федерации совместно с правительством Калининградской области проработать предложения о создании многофункционального культурного центра", — говорится в перечне поручений.
Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 мая 2018 года, далее — ежеквартально.
Ранее Путин, выступая на медиафоруме ОНФ, пообещал, что многофункциональные культурные центры будут созданы в Калининграде и в Сибири, а также заявил, что власти будут стремиться к созданию подобных центров в каждом федеральном округе страны.
Первый проект культурно-образовательного и музейного центра планируется реализовать во Владивостоке. По данным властей Приморья, в состав комплекса войдут филиалы Эрмитажа, Третьяковской галереи, Русского музея, Государственного музея искусств народов Востока.
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