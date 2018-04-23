Путин поручил разработать предложения по культурному центру в Калининграде

Поручения сформированы по итогам медиафорума ОНФ, который прошел в Калининграде в начале марта.

"Правительству Российской Федерации совместно с правительством Калининградской области проработать предложения о создании многофункционального культурного центра", — говорится в перечне поручений.

Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 мая 2018 года, далее — ежеквартально.

Ранее Путин, выступая на медиафоруме ОНФ, пообещал, что многофункциональные культурные центры будут созданы в Калининграде и в Сибири, а также заявил, что власти будут стремиться к созданию подобных центров в каждом федеральном округе страны.