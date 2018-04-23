Путин поручил разработать предложения по культурному центру в Калининграде 

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с правительством Калининградской области разработать предложения по созданию в регионе многофункционального культурного центра, говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.
Поручения сформированы по итогам медиафорума ОНФ, который прошел в Калининграде в начале марта.
"Правительству Российской Федерации совместно с правительством Калининградской области проработать предложения о создании многофункционального культурного центра", — говорится в перечне поручений.
Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 мая 2018 года, далее — ежеквартально.
Ранее Путин, выступая на медиафоруме ОНФ, пообещал, что многофункциональные культурные центры будут созданы в Калининграде и в Сибири, а также заявил, что власти будут стремиться к созданию подобных центров в каждом федеральном округе страны.
Первый проект культурно-образовательного и музейного центра планируется реализовать во Владивостоке. По данным властей Приморья, в состав комплекса войдут филиалы Эрмитажа, Третьяковской галереи, Русского музея, Государственного музея искусств народов Востока.