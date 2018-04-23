В КЦ «Митино» пройдет виртуальная экскурсия по Путевому дворцу в Стрельне

Культурный центр «Митино» приглашает всех желающих в понедельник, 30 апреля, совершить виртуальное путешествие в пригород Санкт-Петербурга Стрельну и прогуляться по Путевому или Малому дворцу Петра I. Мероприятие организовано в рамках проекта «Наш видеогид». Об этом сообщила заведующая отделом инновационных культурно-досуговых проектов КЦ «Митино» Светлана Мухрина.

— Это скромное по размерам и убранству деревянное здание предназначалось для остановок императора во время его поездок из Петербурга в строящиеся Кронштадт и загородную резиденцию, — пояснила Светлана Мухрина

Начало видеосеансов в 13.00, 15.00 и 17.00. Адрес проведения: ул. Митинская, д. 31, корп. 1. Вход свободный.