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В КЦ «Митино» пройдет виртуальная экскурсия по Путевому дворцу в Стрельне
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В КЦ «Митино» пройдет виртуальная экскурсия по Путевому дворцу в Стрельне 

Префектура СЗАО города Москвы 1 час назад
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
Культурный центр «Митино» приглашает всех желающих в понедельник, 30 апреля, совершить виртуальное путешествие в пригород Санкт-Петербурга Стрельну и прогуляться по Путевому или Малому дворцу Петра I. Мероприятие организовано в рамках проекта «Наш видеогид». Об этом сообщила заведующая отделом инновационных культурно-досуговых проектов КЦ «Митино» Светлана Мухрина.
— Это скромное по размерам и убранству деревянное здание предназначалось для остановок императора во время его поездок из Петербурга в строящиеся Кронштадт и загородную резиденцию, — пояснила Светлана Мухрина.
Начало видеосеансов в 13.00, 15.00 и 17.00. Адрес проведения: ул. Митинская, д. 31, корп. 1. Вход свободный.
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