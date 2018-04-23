День мецената в Эрмитаже отметили выставкой подарков 

Тринадцатый День мецената отметили в Государственном Эрмитаже, сообщает телеканал «МИР 24». В этот праздник представляют социально значимые проекты и награждают благотворителей.
По сложившейся традиции музей демонстрирует полученные за год подарки. В этом году самыми изысканными дарами стали французское блюдо в позолоченной оправе середины 18 века и комплект снаряжения воина-махдиста.
Еще одна цель праздника — привлечь внимание меценатов к новым проектам. Таким, как мобильная колокольня «карильон».
«Мы будем ставить карильон на грузовик, путешествовать по городам и играть музыку для всех», — отметил меценат, бельгийский карильонист Йозеф Хаазен.
В этом году появилась новая премия «Замурчательные люди». Ее вручили петербуржцам, которые проявляют большую любовь и заботу к кошкам и делают все, чтобы Санкт-Петербург был кото-культурной столицей. В авторитетное жюри номинации входил и самый известный кот 2017 года — эрмитажный оракул Ахилл.
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