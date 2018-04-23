День мецената в Эрмитаже отметили выставкой подарков

Тринадцатый День мецената отметили в Государственном Эрмитаже , сообщает телеканал «МИР 24». В этот праздник представляют социально значимые проекты и награждают благотворителей.

По сложившейся традиции музей демонстрирует полученные за год подарки. В этом году самыми изысканными дарами стали французское блюдо в позолоченной оправе середины 18 века и комплект снаряжения воина-махдиста.

Еще одна цель праздника — привлечь внимание меценатов к новым проектам. Таким, как мобильная колокольня «карильон».

«Мы будем ставить карильон на грузовик, путешествовать по городам и играть музыку для всех», — отметил меценат, бельгийский карильонист Йозеф Хаазен.

В этом году появилась новая премия «Замурчательные люди». Ее вручили петербуржцам, которые проявляют большую любовь и заботу к кошкам и делают все, чтобы Санкт-Петербург был кото-культурной столицей. В авторитетное жюри номинации входил и самый известный кот 2017 года — эрмитажный оракул Ахилл.

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ