Ещё
День мецената в Эрмитаже отметили выставкой подарков
Далее:
Читайте также:
Ещё

День мецената в Эрмитаже отметили выставкой подарков 

Мир24 55 минут назад
Тринадцатый День мецената отметили в Государственном Эрмитаже, сообщает телеканал «МИР 24». В этот праздник представляют социально значимые проекты и награждают благотворителей.
По сложившейся традиции музей демонстрирует полученные за год подарки. В этом году самыми изысканными дарами стали французское блюдо в позолоченной оправе середины 18 века и комплект снаряжения воина-махдиста.
Еще одна цель праздника — привлечь внимание меценатов к новым проектам. Таким, как мобильная колокольня «карильон».
«Мы будем ставить карильон на грузовик, путешествовать по городам и играть музыку для всех», — отметил меценат, бельгийский карильонист Йозеф Хаазен.
В этом году появилась новая премия «Замурчательные люди». Ее вручили петербуржцам, которые проявляют большую любовь и заботу к кошкам и делают все, чтобы Санкт-Петербург был кото-культурной столицей. В авторитетное жюри номинации входил и самый известный кот 2017 года — эрмитажный оракул Ахилл.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ
Мир24: последние новости
Скончался экс-басист группы «Сектор газа» Сергей Тупикин Под Мурманском пассажиры теплохода неделю не могут сойти на берег Что вы знаете о Владимире Ленине: тест
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Последний герой»: что стало с участниками20
Нелепые мифы, в которые мы верим из-за кино55
Что стало с экс-участниками «Дома-2»12
Заброшенные места, вызывающие ужас1
Поп-дива рухнула на сцену под тяжестью сестры
Видео
03:24
Звонарь сыграла песни Avicii на колоколах
Концерты
05:01
В Сети показали, как снимают «Игру престолов»
ТВ
02:22
Вышел финальный трейлер нового «Дедпула»
Кино
00:37
Поп-дива рухнула на сцену под тяжестью сестры
Концерты
10:10
Из чего делают чипсы, кетчуп и эскимо на заводах
Рестораны
04:14
Где запрещают мультфильмы
Кино
10:52
Заброшенные места, вызывающие ужас
Город
00:31
«Маньяк-убийца» покривлялся перед камерой
Кино
01:54
Реакции ноль: как смотрят шоу в КНДР
Концерты
02:38
«Логово монстра»: кошки-мышки с Дэвидом Теннантом
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение