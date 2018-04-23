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Хабенский рассказал о съемках «Собибора». Репортаж «ТВ Центра»
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Хабенский рассказал о съемках «Собибора». Репортаж «ТВ Центра» 

ТВ Центр 49 минут назад
Фото: ТВ Центр
Его звали Александр Печерский. Ему было 34, когда вместе с другими пленными он — офицер Красной армии — попал в лагерь смерти. То, что случилось дальше — уже история. Подвига, рассказать о котором зрителю взялась команда Константина Хабенского. В «Собиборе» у него сразу две главные роли, отмечает "ТВ Центр". Вторая — за кадром. Впервые.
— Вы сказали, что одни из самых сложных сцен были бытовые сцены. Почему?
— Момент бытового ежедневного существования в ожидании смерти, когда в рабочей зоне лагеря люди как-то жили. Им надо было что-то делать. И это происходило у некоторых всего один день. А у некоторых год в ожидании этого. Вот эту ноту, это интонацию, это состояние было очень сложно самому поймать для того, чтобы объяснить коллегам, что я от них хочу, — рассказывает Константин Хабенский.
Огромный холм, сложенный из белых камней — молчаливое напоминание о четверти миллиона замученных. Здесь, окруженные сосновым лесом, стояли постройки секретного лагеря. С одной единственной задачей: уничтожать узников. Всех.
Станция «Собибор», на эту платформу каждый день прибывали поезда с пленными. Иногда командование лагеря устанавливало здесь трибуну для выступлений. Приветственные речи, музыка. Ничего не понимающие люди даже не подозревали: им оставалось жить всего несколько часов.
15 минут, рассказывает историк Артур Марковски, и тела выносили через черный ход. Чтобы следующая партия не догадалась. Надсмотрщики «Собибора» даже хвалились в отчетах: сегодня рекорд — 20 000 жертв. Тщательно отлаженная фабрика смерти. Работу которой создатели фильма постарались показать достоверно. Но самые жестокие детали решено опустить. Акцент — на филигранной актерской игре. Состав — звездный. И интернациональный. Американец Кристофер Ламберт (его российский зритель знает по фильму «Горец») играет начальника лагеря. Одна из главных женских ролей — у польской актрисы Михалины Ольшанской.
Из «Собибора» бежали почти 3 сотни пленных. 50 дожили до конца войны. А командование после поднятого советским офицером восстания вынуждено было закрыть лагерь. Снесли все постройки, устроив на месте захоронения фермерский огород. Но попытка замести следы не удалась. Из показаний Печерского мир и узнал о преступлениях фашизма.
"Он попадает в лагерь с уже очень тяжелым грузом, что из-за его геройства, из-за его мальчишества в минском лагере во время совершения побега он остался жив, а каждый 10 был расстрелян. Естественно, колоссальные сомнения, которые присущи еврейской нации. И естественно отказ от того, чтобы дальше совершать хоть какие-то действия. Там есть очень хорошая фраза, которую мы придумали: «Бог нас спасет, только не надо ему мешать». Вот эти слова сработали с точностью да наоборот. И подстегнули его", — рассказывает Хабенский.
Сейчас в «Собиборе» при поддержке властей Польши, Словакии, Нидерландов и Израиля идут работы над созданием мемориального комплекса. К участию в проекте приглашали и Россию, но год назад польская сторона отозвала свое приглашение. Словно забыв, как 75 лет назад поляки, голландцы, французы и русские смогли объединиться и выжить. Написав для страшной истории «Собибора» другой финал. Не о смерти. О жизни. И ее большой победе над злом.
Екатерина Выскребенцева, Евгений Полойоко. Европейское бюро «ТВ Центра», Варшава, Польша.
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