Невероятные короткометражки уральцев завоевали четыре награды на международном фестивале в Минске

19−21 апреля в Беларуси состоялся Десятый Международный Фестиваль рекламы и маркетинга «White Square». Четыре видео екатеринбуржцев Ивана Соснина и «Red Pepper» заняли призовые места в номинации «Branded content». И если вы их еще не видели, — вот ваш шанс все исправить.

Все ролики невероятно трогательные и милые. Мы делали про каждый из них отдельный материал, а тут собрали их вместе: Первое место заняла короткометражка «Голос моря». Это история любви глухого рыбака и певицы из прибрежного кафе. Главные роли в фильме исполнили популярные российские актеры Кирилл Кяро Ольга Сутулова , а саундтреком стала песня «Фантастика» группы «Мумий Тролль».

Второе место у фильма «Гудбай, Америка!» про кубинца, который влюбился в русскую девушку.

Бронзу взял позитивный и наполненный любовью клип группы Mgzavrebi под названием «Пообещай». Он о влюблённой паре стариков, которые сбегают из дома престарелых, угоняют фургон и едут к морю. (Интервью с лидером Mgzavrebi Гиги Дедаламазишвили можно почитать здесь),

На фестивале не могли не отметить невероятный ролик «За горизонт» — кино про слепого путешественника, который ездит по миру и фотографирует. Ему тоже присудили третье место.

В своем сообществе в Facebook креативщики поблагодарили всех, кто за них болел, и сказали, что не будут больше участвовать в фестивалях.

«На этой замечательной ноте мы готовы сообщить, что прекращаем своё участие в рекламных фестивалях и сконцентрируемся на самом главном — созданий контента для людей, — написали Red Pepper. — Приятно видеть, как рынок брендированного контента развивается и вызывает интерес не только брендов, но и всех вас. Ради этого мы продолжаем работать и снимать».