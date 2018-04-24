Супергероев «Мстителей: Война бесконечности» распределили по факультетам Хогвартса

В преддверии премьеры «Мстителей: Война бесконечности», до которой остаются считанные дни, СМИ развлекаются, как могут — например, распределяют супергероев блокбастера (которых набралось несколько десятков — абсолютный рекорд) по факультетам вымышленной Школы чародейства и волшебства Хогвартс. Железному человеку / Тони Старку , например, отвели место в Слизерине, а его оппоненту по «Противостоянию», Капитану Америке / Стиву Роджерсу ожидаемо достались гриффиндорские цвета.

Халка и Брюса Беннера составители списка «разделили», определив на разные факультеты — впрочем, после «Тор: Рагнарек» это действительно имеет смысл, поскольку Халк в этом фильме был совершенно отдельным действующим лицом, да еще и с активной жизненной позицией.

Вот какими оказались результаты распределения, затеянного посвященным киноиндустрии изданием Collider:

Слизерин: Железный человек, Алая ведьма, Локи, Доктор Стрэндж, Небула, Танос

Гриффиндор: Капитан Америка, Халк, Тор, Сокол, Черная пантера, Воитель, Звездный лорд, Гамора, Дракс

Когтевран: Черная вдова, Человек-паук, Брюс Беннер, Шури, Вижн, Енот-Ракета, Пеппер Поттс

Пуффендуй: Соколиный глаз, Человек-муравей, Грут

попкорнnews