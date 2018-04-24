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Супергероев «Мстителей: Война бесконечности» распределили по факультетам Хогвартса
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Супергероев «Мстителей: Война бесконечности» распределили по факультетам Хогвартса 

Попкорн News 48 минут назад
Фото: Попкорн News
В преддверии премьеры «Мстителей: Война бесконечности», до которой остаются считанные дни, СМИ развлекаются, как могут — например, распределяют супергероев блокбастера (которых набралось несколько десятков — абсолютный рекорд) по факультетам вымышленной Школы чародейства и волшебства Хогвартс. Железному человеку / Тони Старку, например, отвели место в Слизерине, а его оппоненту по «Противостоянию», Капитану Америке / Стиву Роджерсу ожидаемо достались гриффиндорские цвета.
Халка и Брюса Беннера составители списка «разделили», определив на разные факультеты — впрочем, после «Тор: Рагнарек» это действительно имеет смысл, поскольку Халк в этом фильме был совершенно отдельным действующим лицом, да еще и с активной жизненной позицией.
Вот какими оказались результаты распределения, затеянного посвященным киноиндустрии изданием Collider:
Слизерин: Железный человек, Алая ведьма, Локи, Доктор Стрэндж, Небула, Танос
Гриффиндор: Капитан Америка, Халк, Тор, Сокол, Черная пантера, Воитель, Звездный лорд, Гамора, Дракс
Когтевран: Черная вдова, Человек-паук, Брюс Беннер, Шури, Вижн, Енот-Ракета, Пеппер Поттс
Пуффендуй: Соколиный глаз, Человек-муравей, Грут
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