«Каждый вечер бесплатное пиво!»: лауреат Пулитцеровской премии ушел из журналистики на пивоварню

16 апреля состоялась церемония вручения Пулитцеровской премии — престижнейшей награды для каждого журналиста. Лучшей фотографией признали снимок с митинга националистов в Шарлотсвиле, где в толпу въезжает автомобиль. Оказалось, что на следующий день после митинга автор снимка Райан Келли ушел из фотожурналистики и устроился на полный день в пивоварню.

12 августа 2017 года Келли работал на митинге в Шарлотсвиле и успел запечатлеть, как машина протаранила толпу протестующих. Во время этой атаки погибла одна женщина — Хизер Хейер — и было ранено еще 20 человек. Снимок Келли, сделанный сразу после столкновения, опубликовало издание The Daily Progress, где он работал. Это был последний день фотографа в газете: на тот момент он уже устроился маркетологом на пивоварню. Мужчина решил продержаться до выходных, зная, что предстоит значимое для новостей событие.

«Я приехал в девять утра. Это фото было сделано через пару часов, когда появилась целая толпа участников «контрпротеста». Никто никому не мешал. Они скандировали, пели, выкрикивали слоганы. Фотографируя толпу, я перешел дорогу, и через несколько секунд мимо меня пронеслась машина, врезалась в толпу и дала задний ход. Я оказался там случайно, это невозможно было спланировать».

«Я не осознавал всего ужаса произошедшего и не ощущал тех мелких деталей, которые вы видите на фото. Когда смотришь в видоискатель, ты немного отстранен от всего. Я не чувствовал этого до тех пор, пока не нашел время просмотреть фотографии на камере. Впервые они меня поразили, когда я увидел их в полном размере на ноутбуке — это была мощная, драматичная атака. Кровавая бойня, которую видите вы, — это нечто другое».

В понедельник 16 апреля Келли с удивлением узнал, что получил Пулитцеровскую премию — наряду с рэпером Кендриком Ламаром, художественным критиком Джерри Зальцом и журналистами, которые подготовили расследование о Харви Вайнштейне

«Я узнал об этом после всего мира: я летел в самолете, и посадка была в 3 часа ночи. Когда мы приземлились, я включил телефон, и меня сразу завалило сообщениями, твитами и звонками. Я был просто шокирован. Значение Пулитцера понимают все, даже за пределами журналистики.

У меня много смешанных чувств по поводу этой фотографии. Я бы хотел, чтобы этого не происходило. Но раз уж это случилось, я рад, что есть такое фото. К сожалению, это и есть журналистика — находиться на месте событий и наблюдать за происходящим. Я не жалею о том, что делал свою работу. Знаю, что многие журналисты борются с этим чувством — с желанием, чтобы их работы не было».

По признанию Келли, его утешило только то, что он связался с матерью погибшей женщины, Сьюзан Бро. Журналист сказал ей, что он каждый день с тех событий думает о ней и о ее дочери Хизер. Он выразил сожаление, что Бро приходится видеть это фото и снова и снова переживать потерю дочери, но женщина его поблагодарила.

«Она рада, что я был там и сделал это фото. Она сказала, люди должны были это увидеть, чтобы это никогда не повторилось. Думаю, это поможет мне сегодня вечером спать спокойно».

Теперь 31-летний лауреат Пулитцера работает на пивоварне в Ричмонде. Его редактор в The Daily Progress Уэс Хестер тоже уволился из газеты и перешел в область межвузовских коммуникаций. Пока что Келли остается фотожурналистом, но теперь работает только на фрилансе — например, снимает для фотостока Getty Images. Он рад, что перестал работать в газете.

«Вы никогда не знаете, насколько стабильна и безопасна ваша работа. Прибавьте к этому низкий заработок, много внеурочной работы, сильный стресс. Часто приходилось работать по ночам и выходным. Я почти не видел жену. Хотя я люблю журналистику и люблю газету, через четыре года я просто перегорел. Я стал искать другие варианты и нашел работу в другом городе, вне журналистики. Это случайно получилось, что те выходные стали для меня последними в газете».

Я скучаю по газете и по ньюсруму, но мое качество жизни сейчас гораздо выше, чем год назад. Мне не нужно переживать о том, чтобы заполнить место на полосе, не нужно готовиться к новостным поводам. Уходя домой, я оставляю работу на работе. Я работаю с 9 до 5. В моей жизни есть стабильность. Я не переживаю, что меня уволят через месяц или год. В конце концов, я работаю на пивоварне, и в конце дня у меня есть бесплатное пиво!»