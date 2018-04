Лауреат Пулитцеровской премии отказался работать фотографом

Призер престижного конкурса World Press Photo среди фотожурналистов и лауреат Пулитцеровской премии в номинации «Новостная фотография» Райан Келли из США, как выяснилось, уже примерно восемь месяцев назад оставил работу по профессии. Бывший корреспондент The Daily Progress теперь трудится менеджером по соцсетям в пивоварне Ричмонда.

Обе награды американскому фотографу принес снимок из репортажа об акциях протеста в городе Шарлотсвилль в американском штате Вирджиния в августе 2017 года. Объектив Келли запечатлел момент наезда автомобиля на демонстрантов.

«It was a devastating, tragic day, and being recognized for that is complicated. " Hear from Pulitzer Prize’s Ryan Kelly on his winning photo of Charlottesville https://t.co/7heobEqdsy pic.twitter.com/toNdXvnjik

По данным издания Newsweek, фотография, позволившая Келли стать знаменитым, была сделана в последний день работы. На столе руководства The Daily Progress уже лежало заявление о его увольнении. Причины своего поступка автор снимка объяснил просто: «мало денег, много работы и стресса».

Келли поведал, что при всей любви к фотожурналистике и родному изданию, он просто «выгорел» за четыре года. На его решение повлиял и тяжелый график работы — ночные вахты и отсутствие выходных. Фотограф крайне редко видел жену. Все это побудило начать поиск новой сферы деятельности.

Пулитцеровский лауреат добавил, что за последний год из редакции The Daily Progress уволились половина редакторов и журналистов.

Кто-то из них вообще ушел из журналистки. Виною всему, по словам Келли, кризис. И он не знает, что сможет изменить сложившуюся ситуацию.

Возвращаться к работе фотографа Келли не планирует, хотя иногда берет заказы в качестве фрилансера.

