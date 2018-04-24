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Конкурс искусства народности мяо в уезде Даньчжай
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Конкурс искусства народности мяо в уезде Даньчжай 

ИА Синьхуа 46 минут назад
Фото: ИА Синьхуа
Уезд Даньчжай /пров. Гуйчжоу/, 23 апреля /Синьхуа/ — 22 апреля в туристическом городке Ваньда уезда Даньчжай провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/ прошел конкурс искусства народности мяо, признанного нематериальным культурным наследием.
В конкурсе приняли участие почти 90 вышивальщиц и мастериц по нанесению на ткань восковых узоров.
Уезд Даньчжай /пров. Гуйчжоу/, 23 апреля /Синьхуа/ — 22 апреля в туристическом городке Ваньда уезда Даньчжай провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/ прошел конкурс искусства народности мяо, признанного нематериальным культурным наследием.
В конкурсе приняли участие почти 90 вышивальщиц и мастериц по нанесению на ткань восковых узоров.
Уезд Даньчжай /пров. Гуйчжоу/, 23 апреля /Синьхуа/ — 22 апреля в туристическом городке Ваньда уезда Даньчжай провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/ прошел конкурс искусства народности мяо, признанного нематериальным культурным наследием.
В конкурсе приняли участие почти 90 вышивальщиц и мастериц по нанесению на ткань восковых узоров.
Уезд Даньчжай /пров. Гуйчжоу/, 23 апреля /Синьхуа/ — 22 апреля в туристическом городке Ваньда уезда Даньчжай провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/ прошел конкурс искусства народности мяо, признанного нематериальным культурным наследием.
В конкурсе приняли участие почти 90 вышивальщиц и мастериц по нанесению на ткань восковых узоров.
Уезд Даньчжай /пров. Гуйчжоу/, 23 апреля /Синьхуа/ — 22 апреля в туристическом городке Ваньда уезда Даньчжай провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/ прошел конкурс искусства народности мяо, признанного нематериальным культурным наследием.
В конкурсе приняли участие почти 90 вышивальщиц и мастериц по нанесению на ткань восковых узоров.
Уезд Даньчжай /пров. Гуйчжоу/, 23 апреля /Синьхуа/ — 22 апреля в туристическом городке Ваньда уезда Даньчжай провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/ прошел конкурс искусства народности мяо, признанного нематериальным культурным наследием.
В конкурсе приняли участие почти 90 вышивальщиц и мастериц по нанесению на ткань восковых узоров.
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