Конкурс искусства народности мяо в уезде Даньчжай

Уезд Даньчжай /пров. Гуйчжоу/, 23 апреля / Синьхуа / — 22 апреля в туристическом городке Ваньда уезда Даньчжай провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/ прошел конкурс искусства народности мяо, признанного нематериальным культурным наследием.

В конкурсе приняли участие почти 90 вышивальщиц и мастериц по нанесению на ткань восковых узоров.

Уезд Даньчжай /пров. Гуйчжоу/, 23 апреля /Синьхуа/ — 22 апреля в туристическом городке Ваньда уезда Даньчжай провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/ прошел конкурс искусства народности мяо, признанного нематериальным культурным наследием.

В конкурсе приняли участие почти 90 вышивальщиц и мастериц по нанесению на ткань восковых узоров.

Уезд Даньчжай /пров. Гуйчжоу/, 23 апреля /Синьхуа/ — 22 апреля в туристическом городке Ваньда уезда Даньчжай провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/ прошел конкурс искусства народности мяо, признанного нематериальным культурным наследием.

В конкурсе приняли участие почти 90 вышивальщиц и мастериц по нанесению на ткань восковых узоров.

Уезд Даньчжай /пров. Гуйчжоу/, 23 апреля /Синьхуа/ — 22 апреля в туристическом городке Ваньда уезда Даньчжай провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/ прошел конкурс искусства народности мяо, признанного нематериальным культурным наследием.

В конкурсе приняли участие почти 90 вышивальщиц и мастериц по нанесению на ткань восковых узоров.

Уезд Даньчжай /пров. Гуйчжоу/, 23 апреля /Синьхуа/ — 22 апреля в туристическом городке Ваньда уезда Даньчжай провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/ прошел конкурс искусства народности мяо, признанного нематериальным культурным наследием.

В конкурсе приняли участие почти 90 вышивальщиц и мастериц по нанесению на ткань восковых узоров.

Уезд Даньчжай /пров. Гуйчжоу/, 23 апреля /Синьхуа/ — 22 апреля в туристическом городке Ваньда уезда Даньчжай провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/ прошел конкурс искусства народности мяо, признанного нематериальным культурным наследием.

В конкурсе приняли участие почти 90 вышивальщиц и мастериц по нанесению на ткань восковых узоров.