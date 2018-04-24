Современная Мона Лиза. Кому мы обязаны появлением цветной фотографии

Первые фотопластины для цветной съемки изобрели небезызвестные братья Люмьер в далеком 1907 году. А самым талантливым фотографом, работающим в цвете, был Мервин О’Горман. Его снимки таинственной «блондинки в красном» неопытный зритель вполне может отнести к 60‐70 годам, однако на самом деле они были сделаны больше ста лет назад — в 1913 году. Разгадать личность прекрасной белокурой незнакомки удалось лишь три года назад.

Химия и немного магии

Люди мечтали запечатлевать себя в цвете еще в XIX веке. Однако в тот момент диапазон цветов был крайне ограничен, а недостаточно совершенно оборудование делало изображение размытым и «нечитаемым». Пока ученые бились, стараясь изобрести магический способ сделать фотографии в цвете качественными, фотографы решили проблему гениально — они просто нанимали художников, которые кисточками и красками вручную раскрашивали получившиеся фотокарточки.

Настоящая революция в фотографическом искусстве случилась с изобретением Autochrome братьями Люмьер. Это была самая первая технология для создания цветных снимков, которая стала коммерчески успешной. В 1907 году началась эра цветных фото.

Автохром — это использование фотопластин из стекла, которые покрыты картофельным крахмалом. Зернышки крахмала окрашивали в три главных цвета — красный, зеленый и синий. От этого, кстати, пошла знаменитая цветовая система RGB. При наложении друг на друга пластины давали неповторимое сочетание цвета. Кстати, каждый квадратный дюйм стеклышка одновременно покрывали четыре миллиона крупинок крахмала, сейчас это даже сложно представить. Уже в 1913 году на фабрике изобретателей во французском городе Лион в день выпускались по шесть тысяч пластин разных форм и размеров.

Однако фотографы отмечали один весомый минус изобретения: наложенные друг на друга стеклышки не были «умной технологией», которая позволяла бы мастерам расслабиться и просто щелкать фотоаппаратом. То, каким получалось изображение, целиком зависело от способности фотографа поймать красивый кадр. Снимать с помощью автохрома можно было только на улице при естественном освещении, поскольку в помещении технология работала только при очень долгой выдержке.

Изменивший мир Пионером настоящей, качественной цветной фотографии стал Мервин О’Горман. Удивительно, но его знаменитые к настоящему моменту работы ученые открыли для себя лишь в XXI веке. Тогда и начался мучительный сбор информации о самом фотографе и о том, кто изображен на его фотографиях.

Выяснилось, что Мервин О’Горман был британцем ирландского происхождения. Как модно сейчас, он, конечно, никогда не был профессиональным фотографом. По профессии мужчина был инженером. Современники называли его гением: именно О’Горман руководил постройкой первых самолетов Великобритании, а также заметно расширил первый сборник правил дорожного движения королевства. Фотография была его хобби, как и рисование или написание стихов.

Источник фото: Royal Photographic Society Collection

В 1913 году, заинтересовавшись технологией автохрома, мужчина решил создать серию портретов. Ему позировала стройная блондинка, которую сам О’Горман одел во все красное. Исследователи предполагают, что инициатива фотографа обуславливалась тем, что при использовании разработки лучше всего выходили именно яркие «вырвиглазные» цвета. На всех фотографиях модель с ног до головы облачена в алое, на ней надеты купальный костюм, блуза и накидка с капюшоном.

Глядя на фотографии, невозможно точно определить, к какому десятилетию они относятся. В кадре нет никаких примет, которые указывали бы на принадлежность к определенной эпохе, а сами-кадры сделаны с филигранной точностью. Стоит напомнить, что при использовании пластин с крахмалом у О’Гормана не была права переделать снимок. На крахмале раз и навсегда запечатлевался один-кадр.

Современная Мона Лиза

Миловидная блондинка на снимках стала первым в мире человеком, запечатленном на качественной цветной фотографии. Однако фотограф не оставил потомкам информации о своей модели. Изначально было известно лишь ее имя — Кристина — которое Мервин записал на обороте фотографии.

Многие считали, что это его дочь, но никаких доказательств этой теории не было найдено. Более того — исследователи считают, что у фотографа и вовсе не осталось детей. Согласно документальным свидетельствам, О’Горман состоял в браке с женщиной на 18 лет старше. На момент свадьбе Флоре — а именно так звали его жену — было 44 года. Учитывая время, в которое жил гений, можно полностью исключить возможность рождения детей в таком возрасте.

Источник фото: Royal Photographic Society Collection

Узнать о том, кто изображен на снимках, удалось благодаря госпоже Случайности. И прессе, конечно. В 2015 году несколько работ Мервина были выставлены в Национальном музее медиа в Брэдфорде. О выставке, конечно, написали в британских газетах.

Разглядывая фотографии, пенсионер Стивен Риддл с удивлением узнал в девушке на снимках модель со стереоскопических слайдов О’Гормана, которые передал ему в наследство тесть. Фотографии были подписаны рукой создателя. Из них следовало, что на снимках навсегда зафиксированы супруги Эдвин и Дейзи Беван , а также их дочери — Анна и Кристина.

Пенсионер сразу же позвонил в музей, где хранилась коллекция работ Мервина О’Гормана. Белокурая модель действительно оказалась Кристиной Беван. Она родилась в Лондоне 8 марта 1897 года, на момент запечатления на «красных» снимках ей было 16 лет.

Кристина оказалась дочерью близкого друга фотографа — Эдвина Роберта Бевана. Музейный куратор Колин Хардинг утверждает, что семья Беван жила в Челси рядом с семьей фотохудожника. Снимки были сделаны во время общего отпуска в графстве Дорсет. А запечатленный на кадрах пляж исследователи называют бухтой Лулворт.

Однако дальнейшая жизнь Кристины до сих пор покрыта тайной. Известна лишь дата ее смерти — 1981 год, ей было 84 года. Сам великий фотограф скончался в Лондоне в 1958 году в возрасте 86 лет.