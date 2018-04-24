Свердловская область представила возможности региона в Алжире и Марокко

РАБАТ, 24 апреля. /Корр. ТАСС Первин Мамед-заде/. Свердловская область имеет с Алжиром и Марокко давние дружеские отношения, которые развиваются последовательно. Об этом в интервью ТАСС заявил в понедельник в Рабате Евгений Куйвашев , губернатор Свердловской области, столица которой, город Екатеринбург, претендует на проведение международной выставки «Экспо-2025».

"В Алжире и Марокко мы презентовали возможности нашего региона, рассказали о тех мероприятиях, которые сегодня проводит Свердловская область для продвижения и улучшения двусторонних отношений. И мы пригласили к сотрудничеству наших коллег для создания совместных предприятий как на территории этих североафриканских государств, так и на территории России, в частности в Свердловской области", — рассказал собеседник агентства. — Мы изучаем потребности друг друга, возможности наших партнеров для того, чтобы приступить к реализации совместных проектов".

Встречи в Алжире и Марокко

"В Алжире наша делегация встретилась с руководством Торгово-промышленной палаты , представители которой планируют посетить Екатеринбург во время международной промышленной выставки «Иннопром», а также других предстоящих спортивных и гуманитарных мероприятий, чтобы изучить возможность выстраивания совместной работы", — продолжал Куйвашев.

"Премьер-министр Алжира Ахмед Уяхья , с которым мы встречались в воскресенье, со своей стороны выразил поддержку, но все же сказал, что последнее слово относительно заявки Екатеринбурга будет за президентом Алжира. Но я увидел и услышал в его общении теплоту и неподдельный интерес", — отметил губернатор.

Куйвашев отметил, что представители марокканской стороны подготовились к встрече.

"Марокканцы имели полную информацию о Свердловской области, о наших возможностях, о планируемых мероприятиях, в которых мы собираемся принимать участие. И это не может не радовать", — подчеркнул он.

Губернатор отметил, что марокканцы внимательно изучают возможности России и Свердловской области и анализируют их.

"Но решение по поддержке заявки Екатеринбурга на проведение «Экспо-2025» пока не принято. Оно будет приниматься, видимо, позже", — сообщил он.

"Тем не менее мы использовали наш приезд для развития двусторонних отношений. Марокканцев интересовало, в каких конкретно отраслях мы готовы сотрудничать. Они со своей стороны подтвердили свою заинтересованность в развитии сотрудничества в химической и фармацевтической областях, в сфере машиностроения", — указал Куйвашев.

Губернатор назвал неплохим товарооборот региона с Алжиром и Марокко и отметил, что он постоянно растет.

"И нам нужно увеличивать бизнес-обмен для того, чтобы торговые, партнерские отношения становились все более значимыми", — подытожил Куйвашев.

"Экспо-2025"

22 мая 2017 года состоялась официальная передача письма правительства РФ в Международное бюро выставок в Париже о выдвижении Екатеринбурга в качестве кандидата на право проведения Всемирной универсальной выставки «Экспо-2025». Тема российской заявки: «Преобразуя мир: инновации и лучшая жизнь — для будущих поколений».

Решение о городе-победителе будет принято на 164-й сессии Генеральной ассамблеи бюро в ноябре 2018 года. Проведение выставки запланировано на период со 2 мая по 2 ноября 2025 года. Конкурентами Екатеринбурга на данный момент являются Осака (Япония) и Баку (Азербайджан).

Россия участвует в выставке с 1851 года и в случае победы заявки Екатеринбурга «Экспо-2025» может стать первой Всемирной выставкой, которая пройдет на территории РФ.