«Бабушки-старушки»: в Сети обсуждают внешность сестер Олсен

Очаровательные близнецы Мэри-Кейт и Эшли Олсен знакомы каждому. Однако с годами лица популярных девушек претерпели значительные изменения и стали почти неузнаваемы.

Близнецы Мэри-Кейт и Эшли Олсен, которым сейчас 31 год, стали знаменитыми еще в раннем детстве. Их выбрали для роли в сериале «Полный дом» в возрасте шести месяцев, съемки длились восемь лет. Миловидные девочки позже снимались и в других картинах, самые известные из которых — «Двое: я и моя тень», «Паспорт в Париж». Однако впоследствии, во взрослом возрасте, Мери-Кейт и Эшли не смогли стать успешными актрисами. Сестры Олсен нашли себя в модной индустрии. В 2004 году стало известно, что Мэри-Кейт Олсен в течение четырех месяцев проходила лечение от нервной анорексии. С тех пор в ее лице стали заметны кардинальные изменения, и она уже перестала быть сильно похожей на сестру Эшли. Подбородок стал слишком заостренным и явно выраженными — скулы. Многие отмечают, что после заключения брака с Оливье Саркози, который старше нее на 17 лет, Мэри-Кейт и сама будто постарела.

Серьезные испытания выпали и на долю Эшли Олсен. В 2015 году зарубежные СМИ сообщили о том, что девушка больна клещевым боррелиозом. Из-за редкого заболевания Эшли практически не появлялась на публике и не работала. К счастью, в 2016 году девушка пошла на поправку. Однако болезнь Лайма сказалась на ее внешности — Эшли тоже стала выглядеть гораздо старше. В Сети пишут, что изменившиеся сестры Олсен стали похожи на бабушек и в них едва ли можно узнать очаровательных девочек, полюбившихся зрителям по всему миру.

«Зачем так скулы втягивать?» «У Мэри-Кейт лицо будто обвисло» «Ой, выглядят, как бабушки-старушки» «Боже, они стали напоминать гоблинов. Что же случилось?» «Как две сутулые испуганные обезьянки» «Так жалко девчонок, такие красотки в детстве были. Им бы поправиться, отдохнуть»