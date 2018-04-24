Камера-гармошка, старые платья и танк: в Челябинске «оживили» фотографии фронтовиков

Челябинцы вдохнули жизнь в снимки военных лет. В проекте «Живая история» горожан бесплатно одели, загримировали под образы их бабушек и дедушек и запечатлели на старые фотоаппараты. За творческим процессом наблюдали журналисты 74.ru.

Для участия в проекте надо было прислать фотографии родственников, сделанные в годы Великой Отечественной войны, а также свой портрет. Из полученных снимков в оргкомитете выбрали около десятка подходящих. Оценивалось внешнее сходство, а также возможность подобрать фон и реквизит. Организаторам пришлось немало поработать, чтобы найти одежду: если солдатская форма была стандартной, то женские платья зачастую шили из того, что было. Наряды взяли в киностудиях и музеях, купили на барахолках и даже пошили.

В Челябинске «оживили» фотографии

Снимки делаются на камеру-гармошку (ФКД), а также плёночные «Зенит» и «Киев». Впоследствии их оцифруют. Организаторы принципиально не используют фотошоп. Разве что ретушь по старинным методикам, которая делалась карандашами прямо на негативах.

Фотомоделями стали обычные горожане

— Сегодня фотоискусство сошло на нет. Раньше приезд фотографа был настоящим событием. Мы хотим, чтобы наши участники отложили гаджеты, посидели в тишине, заглянули в объектив и внутрь себя. И для людей это действительно сокровенное. Они приходят сюда не ловить хайп, — рассказывает один из организаторов проекта Артемий Захаров. — С помощью визуала мы пытаемся связать прошлое с настоящим. Участники проекта начинают интересоваться историей своих предков, воевавших на фронте. Во время съёмки видно, как «срабатывают» гены: бывает, что черты лица разные, а глаза или улыбка одни и те же.

Фотографии делаются на старую камеру-гармошку

Как отмечают гримёры и фотографы, самое сложное — повторить позу и макияж, как на оригинальном снимке.

— Сами по себе причёски 40-х не сложнее, чем современные. Тогда они просто причесались и пошли фотографироваться. Нам приходится специально укладывать то, что легло как попало, — говорит гримёр Светлана Горбан. — Косметику используем современную. То, что было в те годы, сейчас не найти.

— Ещё один залог успеха — повторить световой рисунок, — рассказывает фотограф Лена Шу.

В Челябинске в рамках проекта «Живая Победа» отсняли 10 портретов на улице и в фотостудии. Плюс к этому сделали один массовый снимок на ЧТЗ с танком ИС-3. Правда в оригинале был ИС-1, но найти эту модификацию не удалось.

Общегородской кадр делали на заводе ЧТЗ Организаторы бережно собирают истории участников.

Одним из условий было внешнее сходство с родственником-фронтовиком

— На фотографии моя бабушка Нина Котельникова со своим молодым человеком Михаилом Сорокиным . Она была студенткой педуниверситета. Он был в числе первых курсантов ЧВВАКУШа, приехал из Санкт-Петербурга. У них был старшина Николай Баикин, за него бабушка в итоге вышла замуж. Михаил уехал продолжаить учёбу, Николай тоже уехал, но вскоре написал бабушке: «Выходи за меня замуж и приезжай ко мне», — рассказывает Клара Гейдебрехт. — Миша был сильно шокирован, что она вышла замуж, думал, что бабушка будет ждать его. Дед погиб в 1942 году. Михаил долго служил, не так давно умер. В музее ЧВВАКУШа про него есть информация.

Одежду искали в театрах и на барахолках

Проект «Живая Победа» создали в прошлом году в Екатеринбурге на средства выигранного гранта. Авторы — экс-организатор акции «Бессмертный полк» в уральской столице Алёна Вугельман и журналисты Артемий Захаров и Дарья Миролеева. К 73-й годовщине Великой Победы список городов-участников расширили до восьми. Следующим после Челябинска станет Магнитогорск. Там фотографы планируют реконструировать вручение вымпела лучшей бригаде строителей домны № 6 металлургического комбината, которое произошло в 1943 году.

Отснятые кадры вместе с фотографиями военных лет, а также историями фронтовиков появятся в начале мая на сайте проекта.