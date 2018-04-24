Орловской области работает «больница на колёсах»

На минувшей неделе детская мобильная поликлиника, в рамках проекта партии «Единая Россия» «Здоровое будущее», посетила города Болхов и Новосиль Орловской области.

Как сообщили в реготделении партии, выездные приемы проводят медики НКМЦ имени З. И. Круглой. Детей осматривают 10 врачей различных специальностей. Работает кабинет функциональной диагностики, УЗИ и лаборатория.

По словам регионального координатора проекта Владимира Круглого, проблемам детского здоровья необходимо уделять особое, пристальное внимание. Мобильная поликлиника — это хороший способ выявить на ранних стадиях его возможные нарушения.

В ближайшее время мобильная поликлиника отправится в Глазуновский, Новодеревеньковский, Хотынецкий и Свердловский районы Орловской области. Осмотры пройду во всех районах региона.

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