Соцпедагог из Швеции рассказал ямальцам, как инвалиды зарабатывают на музыкантах

Йоханнес Марсей, социальный терапевт, педагог и сооснователь гимназии «Новалис» в шведском городе Ярна, прилетел на ямальский форум НКО, занимающихся реабилитацией и социализацией детей-инвалидов, и остался под большим впечатлением.

Зарубежный гость лишь недавно познакомился с Миляушей Молоствовой, но рассчитывает на долгосрочное сотрудничество и дружбу с Ямалом.

— Такие форумы помогают проложить дорогу к переменам в отношении к особенным детям, — считает Йоханнес. — В нашей гимназии учится молодежь от 16 до 21 года, многие из них имеют нейропсихиатрические диагнозы. Мы помогаем им социализироваться, предоставляем возможность развиваться, трудиться и зарабатывать.

Шведское правительство, по словам соцпедагога, всячески следит, чтобы инвалиды не оставались за бортом жизни, и поддерживает такие организации.

— Молодые люди в гимназии изучают науки, языки, большое внимание уделяем ремеслам и изобразительному искусству. Мы делаем флейты для профессиональных музыкантов, более восьмидесяти процентов инструментов, которые есть в Швеции, изготовлены руками наших воспитанников, — утверждает Йоханнес Марсей.