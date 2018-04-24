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Соцпедагог из Швеции рассказал ямальцам, как инвалиды зарабатывают на музыкантах
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Соцпедагог из Швеции рассказал ямальцам, как инвалиды зарабатывают на музыкантах 

Красный Север 21 минуту назад
Фото: Красный Север
Йоханнес Марсей, социальный терапевт, педагог и сооснователь гимназии «Новалис» в шведском городе Ярна, прилетел на ямальский форум НКО, занимающихся реабилитацией и социализацией детей-инвалидов, и остался под большим впечатлением.
Зарубежный гость лишь недавно познакомился с Миляушей Молоствовой, но рассчитывает на долгосрочное сотрудничество и дружбу с Ямалом.
— Такие форумы помогают проложить дорогу к переменам в отношении к особенным детям, — считает Йоханнес. — В нашей гимназии учится молодежь от 16 до 21 года, многие из них имеют нейропсихиатрические диагнозы. Мы помогаем им социализироваться, предоставляем возможность развиваться, трудиться и зарабатывать.
Шведское правительство, по словам соцпедагога, всячески следит, чтобы инвалиды не оставались за бортом жизни, и поддерживает такие организации.
— Молодые люди в гимназии изучают науки, языки, большое внимание уделяем ремеслам и изобразительному искусству. Мы делаем флейты для профессиональных музыкантов, более восьмидесяти процентов инструментов, которые есть в Швеции, изготовлены руками наших воспитанников, — утверждает Йоханнес Марсей.
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